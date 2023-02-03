В Караганде на казахский язык перевели хиты книжных продаж – романы «Крестный отец» и «Однажды в Америке»

– Я переводила роман «Однажды в Америке». В этой книге Гарри Грей очень реалистично описал жизнь в США в начале XX века, – говорит переводчик, журналист и писатель Рымбала Смаилова. – Делать перевод мне было несложно, потому что у произведения захватывающая сюжетная линия и в ней много диалогов. Признаюсь, мне было интересно работать.

Почему выбор пал именно на книги американских писателей? Во-первых, потому что они являются самыми продаваемыми и читаемыми в мире. По ним сняты фильмы. А бестселлер «Крестный отец» Марио Пьюзо, который повествует о жизни самого известного мафиозного клана в Америке – семьи дона Корлеоне, входит в «100 лучших детективных романов всех времен». Казахскоязычной аудитории будет интересно погрузиться в хитросплетения сюжета этой книги.

– В центре мы обучаем казахскому языку взрослых людей. Когда они на среднем уровне овладевают языком, то спрашивают у нас: что им лучше читать? – объясняет руководитель Карагандинского областного центра обучения языкам Алмагуль Игенова. – Предлагаем сначала книги попроще, потому что произведения классической казахской литературы, например, «Абай жолы», тяжелы для понимания, так как написаны сложным художественным языком. Поэтому мы решили делать переводы бестселлеров – они читаются легко, в них много диалогов.

Переводы «Крестного отца» и «Однаж­ды в Америке» изданы на спонсорские средства небольшими тиражами – по 300 и 200 экземпляров соответственно. Книги раздали участникам презентаций, которые проходили в библиотеках Караганды. Кроме того, часть тиража разослали по университетам. В частности, «Өкіл әке» в твердом переплете достался студентам Академии МВД РК имени Б. Бейсенова. Издатели и переводчики сочли, что будущим юристам полезно узнать историю знаменитого на весь мир преступного сообщества на грамотном казахском языке.

– В 2022 году мы успели перевести только две книги. В новом году планируем сделать больше, – добавляет Алмагуль Игенова. – Во время презентаций к нам подходили люди и предлагали переводить на государственный язык детские произведения. Кроме того, были запросы на литературу по мотивации, психологии и саморазвитию. Думаю, мы этим займемся, если наш проект будет успешным.

Надо сказать, что в Карагандинской области это не единственный проект по переводу мировой литературы на государственный язык. Расширением кругозора и обогащением духовного мира казахскоязычных читателей занимается и бизнесмен-меценат Ерлан Ашим. Правда, он отдает предпочтение не бестселлерам, а классике мировой литературы. Его цель – вернуть людям любовь к чтению. Ведь еще несколько десятилетий назад мы были самой читающей страной в мире.

– Мы издаем по 52 книги в год. Хотим, чтобы люди читали хотя бы по одному произведению в неделю, – отмечает издатель. – Я считаю, что чтение классической литературы делает человека культурным, самодостаточным и успешным. Не зря наша миссия звучит так: «Развивать мозг и воспитывать сердце».