В Караганде на казахский язык перевели хиты книжных продаж – романы «Крестный отец» и «Однажды в Америке»
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Елена Ульянкина
В регионе запущен проект по переводу произведений мировой литературы на государственный язык. Его реализует областной Центр обучения языкам. В конце 2022 года читателям презентовали две книги – «Крестный отец» («Өкіл әке») Марио Пьюзо и «Однажды в Америке» («Бір кездері Америкада») Гарри Грея. На казахском языке эти бестселлеры «заговорили» благодаря переводчикам Суйиндыку Жанысбаю и Рымбале Смаиловой.