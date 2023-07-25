В Карагандинской области предлагают обновлять изношенные электросети, водопроводы и тепловые магистрали за счет недропользователей
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Елена Ульянкина
В июле в Карагандинском регионе поднялись тарифы почти на все коммунальные услуги. Особенно это заметно в Караганде. Электроэнергия в областном центре для населения подорожала на 12%, питьевая вода – на 16%, канализация – на 65%. Раньше услуги по отведению нечистот стоили 106 тенге за кубометр, теперь 175 тенге. Тариф вырос из-за того, что в него включили инвестиционную составляющую. Иначе – никак. Изношенные канализационные коллекторы нужно срочно менять. Ведь в любой момент полумиллионный город может затопить фекальными стоками.