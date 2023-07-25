В Карагандинской области предлагают обновлять изношенные электросети, водопроводы и тепловые магистрали за счет недропользователей

Экономика
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Елена Ульянкина

В июле в Карагандинском ре­гионе поднялись тарифы почти на все коммунальные услуги. Особенно это заметно в Караганде. Электроэнергия в областном центре для населения подорожала на 12%, питьевая вода – на 16%, канализация – на 65%. Раньше услуги по отведению нечистот стоили 106 тенге за кубометр, теперь 175 тенге. Тариф вырос из-за того, что в него включили инвестиционную составляющую. Иначе – никак. Изношенные канализационные коллекторы нужно срочно менять. Ведь в любой момент полумиллионный город может затопить фекальными стоками.

– Уровень изношенности наших сетей канализации составляет 84%, – констатирует начальник планово-экономического отдела компании «Караганды су» Айман Жумабекова. – И он не падает, потому что идут недоремонты. Чтобы свести к нулю существую­щий уровень изношенности сетей, надо повысить тариф более чем в 40 раз! На реконструкцию коллекторов нужны миллиарды. Ни один потребитель такую финансовую нагрузку не осилит. А нам, кроме как из тарифа, брать деньги неоткуда.

«Горячий» тарифный вопрос обсуждали на заседании «круглого стола», которое организовал карагандинский филиал Народной партии Казахстана. Здесь собрались монополисты, общест­венники, депутаты и представители Региональной палаты предпринимателей. Представитель департамента по регулированию естественных монополий Гульсана Хусаинова объяснила им, что к повышению тарифов с 1 июля привели три основные причины. Первая – увеличение цен на производство электроэнергии с 1 июня нынешнего года. Новые тарифы для казахстанских ТЭЦ и ГРЭС своим приказом утвердил министр энергетики. Рост составил в среднем 25%.

– Второй фактор – это необходимость довести зарплаты работников субъектов естественных монополий до среднестатистического уровня, – отмечает Гульсана Хусаинова. – Многие из них получают по 100–150 тысяч тенге в месяц. Сами понимаете, это очень мало. Поэтому затраты на повышение зарплат тоже были включены в тариф.

Третья причина – программа «Тариф в обмен на инвестиции», которую в своем Послании народу Казахстана анонсировал Глава государства. Он поставил задачу снизить уровень изношенности инженерных сетей к 2030 году на 15%. Получив карт-бланш, монополисты расширили свои инвестиционные программы, что привело к росту тарифов.

– Недавно мы ездили по селам, и там местные жители жаловались на старые электросети, – рассказывает, обращаясь к представителю ДКРЕМа, председатель карагандинского филиала НПК Халел Максутов. – Деревянные опоры ЛЭП у них по 60 лет стоят. Трансформаторы старые. Изоляции нет у проводов. Как только ветер дунет, сразу свет отключается. Где тут модернизация? Где инвестиции?

– Да, сети у Карагандинской региональной электрической компании действительно очень старые, – отвечает ему Гульсана Хусаинова. – Чтобы их обновить, нужны колоссальные средства. Недавно КРЭК подал заявку на увеличение своей инвестиционной программы. Он может рассчитывать только на 63 миллиона тенге. Это очень маленькая сумма. Почему не больше? Потому что в законодательстве есть пункт, который ограничивает инвестиционную программу дополнительной прибылью компании-монополиста. А у КРЭКа она – всего 63 миллиона.

Получается, что только ростом тарифов проблему старения сетей не решить. А где же тогда взять деньги на модернизацию? Варианты ответов на этот вопрос есть у независимых экс­пертов при ДКРЕМ Карагандинской области и членов Совета по строи­тельству, ЖКХ и энергетике Региональной палаты предпринимателей. Они их озвучивают открыто, хотя монополистам это не по душе.

– У нас на всю республику объяв­лена программа «Тариф в обмен на инвестиции». Что первично в этом тезисе: тариф или инвестиции? – рассуждает независимый эксперт в сфере тарифообразования при ДКРЕМ по Карагандинской области Александр Перов. – Я считаю, что сначала должны вливаться инвестиции, а потом уже рассматриваться вопрос о повышении тарифов. У нас же тезис, который озвучил Глава государства, перевернули с ног на голову.

Эксперт считает, что у монополистов достаточно источников, из которых можно взять деньги на обновление инженерных сетей и оборудования. Это и амортизационные отчисления, и льготные кредиты по госпрограммам «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер», и средства новых инвесторов. Но в первую очередь свои вложения должны сделать владельцы изношенных электростанций, водопроводов и тепловых магистралей.

– На мой взгляд, собственник должен быть первым, кто позаботится о своих активах, – настаивает эксперт. – Но у нас почему-то пошли по другому пути. Олигархи переложили груз ответственнос­ти за обновление инфраструктуры на население. Мы не согласны с этим подходом. Он однобокий, а значит, неправильный.

С коллегой согласен депутат Карагандинского городского маслихата и член Совета по строи­тельству, ЖКХ и энергетике Региональной палаты предпринимателей Толеген Ашимов. Он убежден, что повышением тарифов на 30% и даже на 60% проблему износа сетей не решить. Это, по его словам, все равно что «тушить пожар кружкой воды». Чтобы был эффект, тарифы надо повышать в десятки раз. Но потребители такую лямку не потянут. Толеген Мукатаевич «вычис­лил» тех, кто ее потянет.

– Раньше по Конституции нед­ра принадлежали государству, а теперь – народу, – размышляет вслух член Совета по строительству, ЖКХ Толеген Ашимов. – А раз так, то недропользователи должны делиться с населением дивидендами. Вот поэтому у меня такое предложение: нужно инвестиционную часть тарифа, пусть даже двадцатикратно увеличенного, возложить на недропользователей. А народ должен платить только эксплуатационную составляющую.

Это предложение эксперт Ашимов высказал не только на заседании «круглого стола» в НПК, но и на встрече с мажилисменами Бауыржаном Смагуловым, Кудайбергеном Бексултановым и Арманом Калыковым. Они недавно были с рабочим визитом в Карагандинском регионе. Депутаты увидели в этом предложении рациональное зерно. Не исключено, что они будут «продвигать» идею привлечения нед­ропользователей к реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции».

#инвестиции #Карагандинская область #ЖКХ #тарифы #недропользователи

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