Фото: СЦК

В Казахстане 1,9 млн человек привились от гриппа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

По словам председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Сархат Бейсеновой, для защиты наиболее уязвимых слоев населения в рамках гарантированного объема государственной бесплатной медицинской помощи Единым дистрибьютором закуплено 2,1 млн доз вакцины «Гриппол плюс», что позволит охватить 11% населения.

«В республике вакцинировано против гриппа 1 919 417 человек, или 9,4% населения, вакцинация продолжается», - сказала спикер на пресс-конференции в СЦК.

Вакцинация проводится на бесплатной основе медицинским работникам, детям под динамическим наблюдением в медицинской организации, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам в медико-социальных учреждениях для престарелых, лицам с инвалидностью, лицам с повышенным риском заражения по эпидемиологическим показателям.