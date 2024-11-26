В Казахстане будут собирать агродроны

Сельское хозяйство, Правительство
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Эффективность использования практики применения агродронов в сельском хозяйстве рассмотрели на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Международный опыт применения агродронов в свыше 100 странах мира показывает существенные преимущества использования беспилотных летательных аппаратов вместо наземной техники-опрыскивателей. В мире с помощью агродронов уже обработано более 500 млн га полей. За счет минимального расходования воды удалось сберечь порядка 210 млн тонн воды, сократить эмиссии СО2 на 25 млн тонн. Агродроны позволяют обрабатывать и исследовать земли в труднодоступных местах. Работают в любую погоду и время суток, во время дождя и по ночам. 

«Для примера, самоходный опрыскиватель тратит 150 литров воды на гектар, это порядка 750 тыс. литров воды на 5 тыс. гектаров. В то время как дрону требуется 50 тыс. литров для обработки такого же объема площадей, это более чем в 15 раз меньше. Кроме того, самоходный опрыскиватель во время работы давит колею, из-за чего фермер теряет порядка 6% урожая. БПЛА не наносит такого ущерба посевам», — отметил на совещании Санжар Нургазинов, представитель компании, эксплуатирующей агродроны. 

В целях масштабирования использования БПЛА для обследования, обработок от вредителей и опасных болезней растений в Казахстане Министерство сельского хозяйства подписало меморандум с китайской компанией Eavision на ввоз 80 агродронов. Эти аппараты будут реализованы среди сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, создано совместное казахстанско-китайское предприятие ТОО «Sunkar Eavision International LLP», которое будет осуществлять сборку отечественных дронов на территории СЭЗ Парка информационных технологий «Алатау». 

«Совместно с СПК регионов проработан вопрос открытия демонстрационных и сервисных центров агродронов в Туркестане, Таразе, в областях Абай и Жетысу. Решен вопрос обучения сборщиков и пилотов на базе трех учебных заведений: Талгарского политехнического колледжа, колледжа ИТ-технологий в Семее и сельскохозяйственного колледжа в селе Капланбек Туркестанской области», — отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

Параллельно ведутся работы по созданию программного обеспечения, необходимого для обследования мест заселения вредителей и проведения обработок. Предусмотрена привязка обследовательских мероприятий с проведенными обработками в информационной системе «Қазақстан Ғарыш Сапары» – ГИС «ФитоКЗ».

Серик Жумангарин поставил перед Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности задачу изучить возможность разработки собственного программного обеспечения для управления агродронами. 

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил МСХ до конца февраля 2025 года разработать дорожную карту по развитию и внедрению агродронов в сельском хозяйстве с учетом подбора или разработки необходимого программного обеспечения, создания сервисных центров, подготовки специалистов, преимущественно из сельской молодежи, для работы с БПЛА; КазАгроФинансу – отработать меры поддержки аграриев для приобретения агродронов в рамках имеющихся средств.

#Жумангарин #Агродроны

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