Запрет на вывоз газа из Казахстана продлили на полгода

Министр энергетики подписал приказ от 8 ноября 2024 года «О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газ», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «ПАРАГРАФ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев», - говорится в официальном документе.

Исключение составляют:

- вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта на недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Налогового кодекса;

- вывоз товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;

- перемещаемые транзитные перевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами РК;

- вывозимые в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Приказ вводится в действие с 14 ноября 2024 года.

В ведомстве пояснили, что ограничение введено с целью обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка Казахстана.

В настоящее время транспортировка газа из РК ограничена в соответствии с приказом министра энергетики РК от 2 мая 2024 года.