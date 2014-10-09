В Казахстане начнут собирать китайские машины Geely Экономика 826 Шынар Оспанова

В Казахстане начнут собирать китайские машины Geely. Соответствующий документ о сотрудничестве подписан в ходе II Форума машиностроителей Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Меморандум "О старте производства легковых автомобилей Geely на мощностях завода в Костанае" заключен между производственной площадкой "АгромашХолдинг" и Geely international corporation.



Отметим, что китайская копания Geely является одним из лидеров китайского автопрома и планируется, что в 2017 году уровень локализации в Казахстане достигнет 50%.

