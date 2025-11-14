Текущий сельскохозяйственный год стал рекордным для Казахстана - не только по сбору зерновых, но и по урожайности высокорентабельных культур, таких как бобовые и масличные. Именно на них был сделан акцент в рамках диверсификации посевных площадей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 16 млн га при средней урожайности 17 ц/га намолочено 27,1 млн тонн зерна, сообщает Kazpravda.kz

Из них 12,2 млн га занимала пшеница, валовой сбор которой составил 20,3 млн тонн — на полмиллиона тонн больше, чем в прошлом году. При этом, несмотря на сокращение посевных площадей пшеницы на 900 тыс. га, объёмы производства не только сохранены, но и увеличены.

Урожай ячменя составил около 4 млн тонн, что соответствует уровню прошлого года. Впервые в истории Казахстана урожай бобовых культур достиг 1 млн тонн. Собран рекордный объём масличных культур — 4,5 млн тонн, при этом уборка маслосемян ещё продолжается.

Кроме того, собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,8 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых культур. Завершена уборка хлопчатника. Благодаря применению современных технологий орошения, включая капельное, некоторые хозяйства достигали урожайности до 50 ц/га.

В целом при средней урожайности почти 30 ц/га собрано 428 тыс. тонн хлопка-сырца, что на 42% больше, чем в прошлом году.

В этом году впервые внесено 1,8 млн тонн минеральных удобрений, что составляет 56% от научно обоснованной потребности.

Доля элитных семян увеличилась с 9,5% до 11,5%, превысив запланированный показатель (10,5%).

Продолжена практика раннего финансирования — с 1 октября уже начат приём заявок на финансирование весенне-полевых работ 2026 года. Кроме того, со второй декады ноября планируется внедрение механизма кредитных линий для аграриев, который позволит финансировать сельхозпроизводителей на револьверной основе под одни и те же залоги каждый год.

Благодаря реализации программы льготного лизинга объёмом 250 млрд тенге, темпы обновления сельхозтехники достигли 6,5%, а износ парка снизился с 80% до 70% за последние два года.

Произведённые объёмы зерна позволяют полностью обеспечить внутренние потребности страны, а также сохранить экспортный потенциал. В минувшем сезоне экспорт зерна составил 13,4 млн тонн, что на 47% больше, чем в предыдущем маркетинговом году. Этому способствовали транспортные субсидии, позволившие повысить конкурентоспособность казахстанского зерна на внешних рынках.

В 2025 году Казахстан начал поставки на новые, нетрадиционные рынки, среди которых Бельгия, Португалия, Польша, Норвегия, Великобритания, Вьетнам, ОАЭ и страны Северной Африки. Кроме того, возобновлены поставки в Иран, Азербайджан, Армению и Грузию.

Рекордный урожай 2025 года подтверждает устойчивый рост производительности и эффективность проводимых реформ в аграрном секторе Казахстана, направленных на повышение продовольственной безопасности и укрепление позиций страны на мировых рынках.