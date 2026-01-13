В Казахстане освободили от НДС ряд лекарств и медуслуг

Налоги,Здравоохранение
81

В Казахстане освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) медицинские услуги и лекарственные препараты, предоставляемые в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующие меры охватывают свыше 3 000 наименований лекарственных средств, из которых 1 200 наименований препаратов, предназначенные для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, также подлежат освобождению от НДС при оптовой и розничной реализации.

Также не облагаются НДС медицинские услуги по лечению, диагностике, профилактике и реабилитации редких и социально значимых заболеваний.

Дополнительно от налога на добавленную стоимость освобождаются импортируемые фармацевтические субстанции, используемые для производства лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС.

Кроме того, в соответствии с новым Налоговым кодексом предусмотрено применение пониженной ставки НДС при реализации лекарственных средств и медицинских изделий в оптовом и розничном сегментах. С января 2026 года ставка НДС составит 5 %, а с 1 января 2027 года — 10 %.

Одновременно Министерством здравоохранения совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан принято решение о продлении срока дерегулирования рецептурных лекарственных средств до 1 января 2027 года.

Напомним, что в середине прошлого года Министерством здравоохранения был внедрен механизм регулирования предельных цен на лекарства в розничной сети. В результате на сегодня отмечено снижение стоимости препаратов в среднем на 26% по 3780 позициям.

За 2025 год было выявлено 28 фактов нарушения предельной цены и составлены протокола административных правоотношений на сумму 5,7 млн.тенге.

При визите в аптеку актуальные цены на лекарства можно сверить в мобильном приложении Dari.kz.

#Казахстан #медицина #НДС

Популярное

Все
День рождения национального театра
Здесь звук смешался с цветом
Сердце не выдержало…
Миллионные штрафы рыбакам-браконьерам
Кушать подано!
Стартовала Международная Жаутыковская олимпиада
Новый рекорд Александра Бублика
Предупреждая паводок
135 очередников получили ключи от собственного жилья
Молодежь против наркорекламы
У ветерана вековой юбилей
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Стратегический ресурс
От филармонии до промцеха
Первая модульная КОС на селе
Отраслевая перезагрузка
Защита флоры и фауны – под личный контроль Президента
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
«Талап»: система и ответственность
Свой путь к чистой энергии
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С новыми тарифами предложено подождать
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Афера сорвалась в кабинете директора
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
63 бункера для КГМ установят в Костанае
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

Хищение на 850 миллионов тенге: руководство станции скорой …
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
В Правительстве обсудили цифровую трансформацию здравоохран…
Сложная операция – уверенный результат

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]