В Казахстане освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) медицинские услуги и лекарственные препараты, предоставляемые в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующие меры охватывают свыше 3 000 наименований лекарственных средств, из которых 1 200 наименований препаратов, предназначенные для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, также подлежат освобождению от НДС при оптовой и розничной реализации.

Также не облагаются НДС медицинские услуги по лечению, диагностике, профилактике и реабилитации редких и социально значимых заболеваний.

Дополнительно от налога на добавленную стоимость освобождаются импортируемые фармацевтические субстанции, используемые для производства лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС.

Кроме того, в соответствии с новым Налоговым кодексом предусмотрено применение пониженной ставки НДС при реализации лекарственных средств и медицинских изделий в оптовом и розничном сегментах. С января 2026 года ставка НДС составит 5 %, а с 1 января 2027 года — 10 %.

Одновременно Министерством здравоохранения совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан принято решение о продлении срока дерегулирования рецептурных лекарственных средств до 1 января 2027 года.

Напомним, что в середине прошлого года Министерством здравоохранения был внедрен механизм регулирования предельных цен на лекарства в розничной сети. В результате на сегодня отмечено снижение стоимости препаратов в среднем на 26% по 3780 позициям.

За 2025 год было выявлено 28 фактов нарушения предельной цены и составлены протокола административных правоотношений на сумму 5,7 млн.тенге.

При визите в аптеку актуальные цены на лекарства можно сверить в мобильном приложении Dari.kz.