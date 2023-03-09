В Казахстане отменяется УДО и усиливается ответственность за призыв к массовым беспорядкам

Срок лишения свободы за призыв к массовым беспорядкам увеличен с 3 до 5 лет.

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Сенат на пленарном заседании принял поправки по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, согласно нормам, отметил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, предусмотрено усиление санкций за призыв к массовым беспорядкам с 3 до 5 лет лишения свободы, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций от 3 до 7 лет лишения свободы. При этом, отметил он, осужденные за такие деяния не будут иметь возможность условно-досрочного освобождения.

«Здесь предполагается исключить возможность применения условно-досрочного освобождения к таким лицам», - сказал глава МВД.

Также в Уголовный кодекс вводится норма, позволяющая суду при назначении наказания в виде лишения свободы применять отсрочку в случае наличия у осужденного тяжелого заболевания.

«Тем самым у него появляется возможность получения оперативного лечения в гражданских медучреждениях. Сейчас применяется норма об освобождении по данным основаниям осужденных, находящихся в местах лишения свободы. При этом предусмотрена норма о незамедлительном исполнении решения суда», - уточнил министр.