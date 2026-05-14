В Казахстане появятся новые госнаграды

Сенат на пленарном заседании одобрил поправки в закон «О государственных наградах», направленные на обновление и повышение престижа системы поощрения граждан за заслуги перед государством и обществом, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, поправками предлагается усовершенствовать порядок представления к награждению, актуализировать действующие нормы и ввести новые государственные награды. Одной из ключевых новелл станет запрет на повторное присвоение одного и того же почетного звания.

Также уточняется перечень орденов Республики Казахстан. В него войдут новые награды — ордена «AL-FARABI», «QOJA AHMET YASSAUI» и «Мейірім», при этом действующая система государственных наград будет сохранена.

Орденом «AL-FARABI» планируется награждать граждан, добившихся значительных успехов в сфере образования, науки, культуры и духовной жизни.

Орден «QOJA AHMET YASSAUI» предназначен для отечественных и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также граждан, внесших вклад в укрепление государственности и развитие общественно-политической, социальной, культурной и гуманитарной сфер.

Отдельной новацией станет учреждение ордена «Мейірім», которым будут отмечать граждан за значительный вклад в благотворительность, меценатство и филантропическую деятельность.

Как говорится в заключении комитета, акцент на таких наградах отражает стремление государства укреплять духовно-нравственные ценности и общественную солидарность.

Кроме того, законом уточняются нормы награждения военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы орденами «Даңқ», «Айбын» и медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

Поправки также конкретизируют перечень наград для многодетных матерей, к которым относятся подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа».