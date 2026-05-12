Маулен Ашимбаев поздравил театр Sensitive с юбилеем

Сенат
358

Премьера этно-пластического спектакля «Ботай» состоялась на сцене Astana ballet в исполнении неслышащих артистов уникального театра «SENSITIVE». Постановка режиссера Анны Цой приурочена к 20-летию театра и посвящена древней Ботайской культуре, сообщает Kazpravda.kz 

Особенность спектакля в отсутствии звука. Основной акцент сделан на эмоциях, свете и хореографии. История представляет собой художественное переосмысление жизни древнего поселения Ботай, расположенного в СКО, которое считается одним из первых мест одомашнивания лошадей.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев, посетивший постановку, высоко оценил мастерство труппы. Он отметил, что искусство помогает стирать барьеры и способствует полноценной интеграции людей с инвалидностью в общество. По словам Председателя Палаты, комплексная поддержка данной категории граждан – одна из приоритетных задач государства. Сегодня в стране на самом высоком уровне уделяется важнейшее внимание этому направлению, ведется комплексная и системная работа.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчеркивал, уровень развития общества измеряется его отношением к людям с особыми потребностями. Именно поэтому созданию безбарьерной среды и продвижению ценностей инклюзии отводится приоритетное значение. По поручению Главы государства в Казахстане реализуется системная работа по устранению как физических, так и социальных барьеров, чтобы каждый человек с особыми потребностями мог полноценно реализовать свой потенциал в труде, профессии, творчестве и общественной жизни», – отметил он.

В ходе мероприятия Председатель Сената поздравил коллектив танца «SENSITIVE» и его художественного руководителя Ольгу Ростовщикову с 20-летним юбилеем. Маулен Ашимбаев выразил глубокую признательность за многолетний вклад в развитие инклюзивного искусства в Казахстане.

Было отмечено, что ансамбль стал эталоном мотивации для подрастающего поколения. Благодаря профессионализму и педагогическому таланту Ольги Ростовщиковой коллектив не только достигает высоких художественных результатов, но и служит мощным стимулом для социализации талантливой молодежи. Спикер акцентировал внимание на том, что пример «SENSITIVE» мотивирует граждан к преодолению трудностей и способствует дальнейшему формированию в стране инклюзивного общества, где каждый может реализовать свои способности.

«Двадцать лет на сцене – это путь от смелой идеи до признания на мировом уровне. Для многих казахстанцев коллектив «SENSITIVE» стал живым примером того, как вера в себя и поддержка наставника превращают мечту в реальность. Работа, которую проводит Ольга Ростовщикова, выходит далеко за рамки танца: это создание среды, в которой дети с особенностями в развитии чувствуют себя востребованными и сильными. Такие примеры крайне важны для общества - они задают новые стандарты гуманности и мотивируют ребят по всей стране развиваться, социализироваться, верить в свои силы и не бояться идти к своей мечте», – сказал Маулен Ашимбаев и выразил особую благодарность ансамблю «SENSITIVE» за их преданность искусству.

Отметим, что театр, созданный в городе Петропавловске на базе школы интерната для детей с нарушениями слуха, сегодня является узнаваемым уже на мировом уровне. За 20 лет существования театра его артисты стали лауреатами множества международных конкурсов и фестивалей.

#Сенат #Ашимбаев #театр

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Новая архитектура государства
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Путь писателя и государственного деятеля
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвест…
В Казахстане появятся новые госнаграды
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарба…
Спикер Сената прокомментировал закон об ответственном обращ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]