Маулен Ашимбаев поздравил театр Sensitive с юбилеем

Особенность спектакля в отсутствии звука. Основной акцент сделан на эмоциях, свете и хореографии. История представляет собой художественное переосмысление жизни древнего поселения Ботай, расположенного в СКО, которое считается одним из первых мест одомашнивания лошадей.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев, посетивший постановку, высоко оценил мастерство труппы. Он отметил, что искусство помогает стирать барьеры и способствует полноценной интеграции людей с инвалидностью в общество. По словам Председателя Палаты, комплексная поддержка данной категории граждан – одна из приоритетных задач государства. Сегодня в стране на самом высоком уровне уделяется важнейшее внимание этому направлению, ведется комплексная и системная работа.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчеркивал, уровень развития общества измеряется его отношением к людям с особыми потребностями. Именно поэтому созданию безбарьерной среды и продвижению ценностей инклюзии отводится приоритетное значение. По поручению Главы государства в Казахстане реализуется системная работа по устранению как физических, так и социальных барьеров, чтобы каждый человек с особыми потребностями мог полноценно реализовать свой потенциал в труде, профессии, творчестве и общественной жизни», – отметил он.

В ходе мероприятия Председатель Сената поздравил коллектив танца «SENSITIVE» и его художественного руководителя Ольгу Ростовщикову с 20-летним юбилеем. Маулен Ашимбаев выразил глубокую признательность за многолетний вклад в развитие инклюзивного искусства в Казахстане.

Было отмечено, что ансамбль стал эталоном мотивации для подрастающего поколения. Благодаря профессионализму и педагогическому таланту Ольги Ростовщиковой коллектив не только достигает высоких художественных результатов, но и служит мощным стимулом для социализации талантливой молодежи. Спикер акцентировал внимание на том, что пример «SENSITIVE» мотивирует граждан к преодолению трудностей и способствует дальнейшему формированию в стране инклюзивного общества, где каждый может реализовать свои способности.

«Двадцать лет на сцене – это путь от смелой идеи до признания на мировом уровне. Для многих казахстанцев коллектив «SENSITIVE» стал живым примером того, как вера в себя и поддержка наставника превращают мечту в реальность. Работа, которую проводит Ольга Ростовщикова, выходит далеко за рамки танца: это создание среды, в которой дети с особенностями в развитии чувствуют себя востребованными и сильными. Такие примеры крайне важны для общества - они задают новые стандарты гуманности и мотивируют ребят по всей стране развиваться, социализироваться, верить в свои силы и не бояться идти к своей мечте», – сказал Маулен Ашимбаев и выразил особую благодарность ансамблю «SENSITIVE» за их преданность искусству.

Отметим, что театр, созданный в городе Петропавловске на базе школы интерната для детей с нарушениями слуха, сегодня является узнаваемым уже на мировом уровне. За 20 лет существования театра его артисты стали лауреатами множества международных конкурсов и фестивалей.