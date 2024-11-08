В Казахстане празднуют День статистики

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Не случайно 8 ноября выбрано в качестве даты празднования, так как именно в этот день в 1920 году была образована служба статистики в нашей республике, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК

На сегодня статистическая система Казахстана соответствует высоким международным стандартам. Проводившие масштабную оценку ряд международных организаций признали высокое качество статистических показателей и соблюдение основополагающих принципов статистики ООН. В настоящее время государственная статистика Казахстана имеет все обязательные атрибуты современных статистических систем: законодательство, отрасли статистики, характерные для стран с рыночной экономикой, статистическую методологию, соответствующую международным стандартам.

Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Асет Иргалиев поздравил работников отрасли и ветеранов с профессиональным праздником и вручил государственные медали «Ерең еңбегі үшін» сотрудникам Бюро.

Он подчеркнул важность реализуемой Бюро программы реформирования, где ключевым ее элементом являются – люди, чей труд помогает видеть все в точных цифрах и принимать важные решения.