В Казахстане предлагают создать сеть инклюзивных детских курортов

Правительство
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Венера Баталова
корреспондент

Руководитель семейного курорта Pioneer Мурат Каратай на заседании Правительства рассказал о развитии инклюзивных детских курортов и предложил далее развивать это направление в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на UKIMET

Фото: UKIMET

В частности, он отметил, что семейный инклюзивный курорт Pioneer был создан в 2015 году в Медеуском районе города Алматы, на базе одного из старейших горнолыжных склонов Казахстана.

«Таких семейных бизнес-кейсов в Казахстане могло бы быть еще больше, если базовая горная инфраструктура обеспечивалась бы государством, как это происходит столетиями в Альпийских странах. Казахстан, обладая уникальными природными ресурсами, может и должен двигаться в этом же направлении – делая горы доступными и безопасными для всех детей. Через наши программы прошли более 6 тыс. детей. Мы обучили более 100 инструкторов. Провели научное исследование при поддержке Всемирного банка. Эти цифры – не просто статистика. Это дети, которые начали говорить, ходить, общаться. Это семьи, которые обрели надежду», — сказал Мурат Каратай.

Спикер добавил, что на сегодня в Казахстане актуальна проблема развития детского и семейного туризма. С каждым годом растет число детей с особыми образовательными потребностями – в стране их более 300 тыс.

Алматинский горный кластер может сыграть ключевую роль в масштабировании модели и развитии специализированных курортов нового типа – ориентированных на семьи, детей, безопасность и социальную инклюзию.

Спикер предложил создать сеть инклюзивных и детских курортов в республике, а также Национальный центр подготовки специалистов по инклюзивному и детскому туризму.

 Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что Правительство обязательно окажет поддержку в этом вопросе.

 «В рамках развития Алматинского горного кластера надо обязательно предусмотреть инфраструктуру для детского  туризма, в том числе и для особенных детей», — подчеркнул Олжас Бектенов.

#дети #Алматы #туризм

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