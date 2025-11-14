Прохождение компьютерной томографии в РК будет координировать единый центр

На базе Научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой создан Единый Республиканский Координационный Центр (ЕРКЦ) для повышения доступности пациентам дорогостоящих диагностических исследований - позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  Минздрав

Фото: Минздрав

Центр управляет очередями, контролирует загрузку оборудования и помогает медицинским организациям рационально распределять потоки пациентов. Благодаря этому сокращается время ожидания и обеспечивается равный доступ к медицинской помощи для всех жителей страны.

Сегодня к системе подключены организации первичной медико-санитарной помощи, онкологические центры и 10 медицинских организаций, выполняющих ПЭТ/КТ-исследования по всей республике. Для эффективной работы были обучены 734 врачей, которые ежедневно помогают гражданам на местах.

Как записаться на ПЭТ/КТ?

Вначале необходимо получить направление от лечащего врача. Далее нужно позвонить в колл-центр ЕРКЦ по номерам: +7 (702) 075-15-00 или 8 (7172) 69-55-00. Оператор проверит ваше направление, найдет ближайшую клинику, где есть свободные места, и запишет вас на удобное время.

"Пациенту больше не нужно самостоятельно искать, где пройти обследование — всё происходит через Единый центр. Что такое ПЭТ/КТ? ПЭТ/КТ — сложнейший вид обследования, который помогает на молекулярном уровне определить локализацию онкологического заболевании, объединяющий позитронно-эмиссионную (ПЭТ) и компьютерную томографию (КТ). Благодаря этому врачи могут обнаружить патологические процессы на самых ранних стадиях их развития", - говорится в сообщении.

Исследование ПЭТ/КТ входит в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Каждый пациент с направлением от врача может пройти обследование полностью бесплатно, без финансовых затрат. Это особенно важно для своевременного выявления и лечения заболеваний, когда счёт идёт на дни.

