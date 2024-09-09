Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи создан в Казахстане
50
Правительство утвердило постановление от 4 сентября 2024 года о некоторых вопросах Министерства туризма и спорта, передает Kazpravda.kz
В соответствии с постановлением, Комитет индустрии туризма реорганизован путем выделения из его состава Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК.
Таким образом, теперь Министерство туризма и спорта состоит из трех комитетов:
Новый комитет будет самостоятельно и оперативно решать отраслевые вопросы.
Постановление введено в действие с 4 сентября 2024 года.