Бюро национальной статистики в январе 2025 года провело очередное ежегодное обследование взрослого населения о потреблении табака, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Обследование проводилось во всех областях республики, городах Астана, Алматы и Шымкент. Респондентами в обследовании выступили по одному члену семьи в 12 000 домашних хозяйствах в возрасте от 15 лет и старше.

Полученные результаты показали, что из общего числа обследованных членов домашних хозяйств в настоящее время курят табак 17,5% населения, в 2024 году показатель был на уровне 20,7%.

Доля курящих табак в сельской местности составила 19,1%, в городской местности – 16,7%.

Из общего числа курящего населения 93,8% курят промышленно произведенные сигареты.

Среди мужчин, потребляющих табак, 34%, а среди женщин – 5%.