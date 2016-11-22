Общество
В Казахстане стартовал прием старых машин на утилизацию
В Казахстане владельцы старых автомобилей теперь могут сдать их в утиль. Пункты приема ненужных машин заработали во всех областных центрах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.

Как уточняется, за "железного коня" можно выручить денежную компенсацию в размере от 48 до 150 тысяч тенге. До конца года, ожидают разработчики проекта, население избавится от 10 тысяч ненужных машин.

В случае если авто очень старое, важно наличие отдельных составляющих: кузова, дверей, двигателя, коробки передач. Плюс ко всему "железный конь" должен весить не более 3,5 тонн. При себе водителю нужно иметь справку на утилизацию и номер счета в банке. Если в утиль машину сдает не владелец, необходимо предоставить доверенность на транспорт.

"Мы планируем проводить акции по отдаленным регионам Казахстана, работать с местными газетами, акиматами. Они будут проводить работу с населением, собирать документы, автомобили. Чтобы в дальнейшем снизить стоимость доставки для людей с отдаленных районов, мы будем самостоятельно забирать авто нашими эвакуаторами, затраты будут ложиться на оператора", – говорит управляющий директор ТОО "Оператор РОП" Рустам Темирбек.

По его словам, основная задача – освободить страну от автомобильного хлама. По статистике на сегодня 58% автопарка старше 10 лет. Пункты приема начнут свою работу во всех областных центрах Казахстана. В планах – строительство завода по утилизации автомобилей, который, по предварительным данным, будет расположен на территории Карагандинской области.


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