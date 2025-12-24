Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В первом чтении они были одобрены 12 ноября. Изменения и дополнения вносятся в законы «О культуре», «О государственной молодёжной политике» и «О кинематографии». В частности, вводятся новые понятия – «работник креативных индустрий» и «реестр субъектов креативных индустрий».

В рамках закона Министерство культуры и информации получает полномочия по мониторингу и оценке привлечения частных инвестиций в проекты креативного сектора. В свою очередь, на акиматы возлагаются задачи по созданию условий для самореализации и развития талантов, в том числе через развитие предпринимательства в сфере креативных индустрий. Также определены основные направления государственной молодёжной политики по вовлечению молодёжи в данный сектор. А в целях расширения творческой и профессиональной свободы предусмотрены нормы по защите прав работников креативной индустрии.

Кроме того, поправки регламентируют деятельность организаторов при проведении культурно-массовых развлекательных мероприятий с участием иностранных артистов. Вместе с тем обновляется порядок выдачи прокатных удостоверений на фильмы, выпускаемые в кинопрокат.