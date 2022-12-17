В Казахстане в 2023 году призовут офицеров запаса, не прошедших воинскую службу

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В Казахстане планируют призвать на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, не прошедших воинскую службу, передает Kazpravda.kz. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Открытых НПА.

"Призвать в установленном законодательством порядке в 2023 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших её, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава", – говорится в документе.

Как следует из проекта, призыв коснётся 345 офицеров в ряды Вооруженных сил, Пограничной службы КНБ, МЧС и Нацгвардии.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Документ находится на стадии публичного обсуждения до 27 декабря.