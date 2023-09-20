В 2,5 раза выросло производство автобусов в Казахстане

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По данным ведомства, за январь-август 2023 года в РК произведено 1 711 штук автомобилей для перевозки 10 или более человек, тогда как в соответствующем периоде прошлого года было произведено на 1 033 штук меньше. Производство по сравнению с январем-августом прошлого года выросло в 2,5 раза.



Кроме того, за 8 месяцев текущего года увеличилось производство легковых автомобилей на 41,5%. Так, если казахстанские предприятия за указанный период произвели более 88,5 тысячи авто, то в соответствующем периоде прошлого года – 62,5 тысячи легковушек.



Увеличилось и производство грузовых автомобилей – на 24,6%. Если в январе-августе этого года произведено почти 6,1 тысячи грузовиков, то в аналогичном периоде прошлого года – 4,8 тысячи.