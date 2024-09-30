Использование рыболовных сетей из мононити намерены разрешить в Казахстане

Водное хозяйство
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Венера Баталова
корреспондент

Так как разрешение может вызвать широкий общественный резонанс, намечено организовать широкую разъяснительную работу среди населения и представителей природоохранных общественных организаций

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство сельского хозяйства РК подготовило изменения в Перечень разрешенных к применению промысловых и непромысловых видов орудий и способов рыболовства, передает Kazpravda.kz

По информации МСХ, по результатам исследований научной организацией рекомендовано рассмотреть возможность применения в рыболовстве сетей с шагом ячеи 50 мм и выше, изготовленных из синтетических мононитей с толщиной нити от 0,2 мм и выше в пилотном режиме на два года.

В связи с чем предлагается использовать до 1 ноября 2026 года сети рыболовные любой модификации, за исключением сетей рыболовных, узловых, произведенных машинным или ручным способом из синтетических нейлоновых или прочих полиамидных мононитей и прочих синтетических мононитей с диаметром нитей менее 0,2 миллиметров и размерами ячеи менее 100 миллиметров (размер конструктивного шага ячеи менее 50 миллиметров). 

Как отмечают в МСХ, в Казахстане законодательно запрещено рыболовство сетями из мононитей и моноволокна, ввоз рыболовных сетей из мононитей и моноволокна, реализация рыболовных сетей из мононитей и моноволокна. Однако проверки на рыбохозяйственных водоемах подтверждают факты использования сетей из синтетического моноволокна для незаконной добычи рыбы.

В связи с неоднократными обращениями ряда пользователей рыбохозяйственных водоемов и рыбаков промыслового лова, в 2024 году в ходе контрольного лова межобластными бассейновыми инспекциями рыбного хозяйства с участием представителей научной организации проведены исследования по изучению селективности (избирательности) традиционных сетей и сетей, изготовленных из синтетических мононитей.

«В целях продолжения исследований намечено в пилотном режиме применение сетей, изготовленных из синтетических мононитей, с толщиной нити более 0,2 миллиметра. Однако необходимо иметь в виду, что разрешение на применение сетей из синтетических мононитей может вызвать широкий общественный резонанс, поэтому намечено организовать широкую разъяснительную работу среди населения и представителей природоохранных общественных организаций», – говорится в пояснительной записке.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 11 октября 2024 года.

#Минсельхоз #разрешение #Сети #рыбная ловля #мононити

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