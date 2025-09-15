Такая модель применяется в ОАЭ, Малайзии, Пакистане, Бахрейне, Катаре и Индонезии

В Казахстане введут так называемые «исламские окна» для развития исламского банкинга, сообщает Kazpravda.kz

Об этом в ходе презентации в Мажилисе проекта закона «О банках и банковской деятельности» сообщила глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Он напомнила, что сегодня осуществление исламской банковской деятельности в Казахстан допускается исключительно через создание отдельного исламского банка. В настоящее время в Казахстане работают два исламских банка – иностранный банк «Коммерческий банк Абу-Даби» и казахстанский банк «Заман Банк». Их совокупная доля в активах и кредитном портфеле банковской системы составляет менее 0,5%.

«Законопроектом предусматривается предоставление универсальным банкам права осуществлять исламские банковские операции в формате «исламских окон» в рамках имеющейся лицензии. Для этого предлагается использовать модель «исламских окон», которая широко применяется в ОАЭ, Малайзии, Пакистане, Бахрейне, Катаре и Индонезии. Модель «исламских окон» позволяет банкам создавать внутри своей структуры специализированные подразделения, предлагающие исламские продукты без необходимости создания отдельного банка», - пояснила Абылкасымова.

Также она добавила, что учитывая специфику исламских финансов, предусмотрено организационное обособление исламской деятельности, раздельный учет и управление активами и обязательствами, выделение отдельного персонала, а также обязательное наличие совета по соответствию шариату, который утверждает финансовые продукты и проводит аудит.