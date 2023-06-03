В Казахстане выросли цены на социально значимые продовольственные товары

Вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) обсуждены на Республиканском штабе в Цифровом офисе Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал UKIMET .

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Как отметил первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, рост цен на СЗПТ с начала года составил 4,2%, а по итогам мая – 0,7%. Антилидерами по данному показателю в текущем году стали Астана (6,1%), Восточно-Казахстанская область (5,3%) и область Жетісу (5,3%). Больше всего подорожали лук, капуста, рис и морковь, при этом наблюдается снижение цен на гречку, сахар, подсолнечное масло и муку.

МТИ РК для сокращения уровня инфляции в 2 раза разработан новый подход, направленный на поддержку производителей продовольственных товаров, вносящих наибольший вклад в рост цен на СЗПТ. Сюда относятся говядина, подсолнечное и сливочное масло, рис, сахар и овощи. На сегодняшний день определены 78 основных производителей.

В рамках нового алгоритма будет обеспечен сфокусированный подход к каждому товару – от производства и хранения до реализации.

Премьер-министр подчеркнул, что в целом только за май капуста подорожала на 22,3%, морковь – 10,8%, лук – 9,6%, картофель – 6,6%, что говорит о неэффективной работе на местах по обеспечению рынка овощами в межсезонье.

Он также отметил слабую координацию со стороны Министерства сельского хозяйства.

"Для стабильности цен рынок должен быть постоянно обеспечен достаточным предложением. К примеру, министерства торговли, сельского хозяйства и акиматы еще в феврале-марте начали прорабатывать с Таджикистаном вопрос закупа лука. Однако закупили только в мае, когда цена на него выросла почти на 10%. Был упущен момент приобретения товара по приемлемой цене. Каждый регион, зная свою специфику, должен заблаговременно заключать договоры с производителями", — подчеркнул премьер-министр.

Глава Правительства поручил обеспечить полноценную реализацию нового алгоритма сдерживания цен на СЗПТ и своевременное заключение договоров с производителями сельхозпродукции, а также усилить работу по выявлению непродуктивных посредников и контролю торговых надбавок.