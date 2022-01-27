В каждой булке хлеба, килограмме мяса, литре молока есть утильсбор

Экономика
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Марина Демченко, Игорь Прохоров
«Оператор РОП», собиравший утилизационный сбор, закрыт, но проблемы остаются.

На днях Агентство РК по противо­действию коррупции задержало председателя правления этой организации Медета Кумаргалиева. Поступают и трагические сообщения: при невыясненных обстоятельствах погиб Руслан Шамшиев, директор РОП по правовым вопросам. На фоне таких новостей прошедшая в столице пресс-конференция заинтересованных сторон показала всю остроту и опасность застарелой темы.

Менять нельзя оставить
Председатель правления Сою­за картофелеводов и овощеводов Казахстана Кайрат Бисетаев пояснил, что введен утилизационный сбор при прежнем Правительстве, которое умудрилось совершить сразу три грубейшие ошибки.

– Оно нарушило принцип справедливости в экономике, пытаясь развивать сельскохозяйственное машиностроение, вытаскивая деньги из кармана фермера. Произошла подмена понятий, когда утилизационный сбор, предназначенный для утилизации экологически вредных отходов, начали использовать как заградительную меру при импорте сельхозтехники. И третье: Правительство допустило фаворитизм по отношению к отдельным компаниям, работающим в отраслевом машинострое­нии. Сегодня, участвуя в новых рабочих группах, созданных Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, видим, что, к сожалению, в подходах к решению этой проблемы у нового Правительства позиция практически не поменялась, – заявил Кайрат Бисетаев.

...Поднятая казахстанцами проб­лема уплаты утилизационного сбора, казалось бы, в январе начала решаться. Правительство определило оператором по сбору утилизационных платежей государственную компанию «Жасыл даму», 100% акций которой принадлежат государству. Средства, аккумулированные ранее ТОО «Оператор РОП», перешли в государственную собственность.

На первом заседании рабочей группы было отмечено, что выданные ранее скидочные сертификаты (ваучеры) на сельскохозяйственную технику действительны и новый оператор принимает заявки на сдачу вышедшей из эксплуатации техники через прежний сайт «Оператора РОП». Пункты прие­ма старых автомобилей также возоб­новили работу.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что стоимость скидочных сертификатов (ваучеров) на сельскохозяйственную технику, а также выплаты компенсаций за устаревший транспорт будут скорректированы с учетом пересмотра ставок утилизационного сбора. Этим займется межведомственная рабочая группа, в которую вошли и представители общественности. Вчера на очередном заседании рабочей группы министр заявил, что утильсбор на кабельную продукцию будет приостановлен.

Казахстанцы приняли анонсированные Правительством изменения с надеждой. Ведь если сумму сбора уменьшат, покупка автомобиля станет доступнее.

Пусть участникам рынка пока не ясно, чем в корне будет отличаться работа нового оператора, действительно ли сбор на легковые авто снизится до 100 тыс. тенге, а на сельхоз- и спецтехнику вообще до нуля, но они уже наде­ются на перемены к лучшему.



Ведь если ничего не менять, то старение автопарка страны продолжится, ускорится рост цен на автотехнику, да и дефицит ее сам собой не исчезнет.

Однако пока идет обсуждение в рабочих группах, фермерам стало известно, что изменения не коснутся сельскохозяйственной техники.

– Вице-премьер Роман Скляр заявил, что ставки на сельхозтехнику пересматриваться не будут. Будут пересматриваться только на автомобили, – сообщил член правления Мясного союза Казахстана Максут Бактибаев на пресс-конференции.

Машина дороже квартиры
Утилизационный сбор для отечественных автопроизводителей, официальных дилеров и всех, кто желает импортировать автомобили в Казахстан, был введен в 2016 году. Ценники на автотехнику сразу же поползли вверх. Получилось так, что новые квартиры стали дешевле легковых машин. Многие казахстанцы оказались не в состоянии приоб­рести автомобили на родине и стали пригонять их из соседних республик, где они дешевле поч­ти на 40%.

– Введение утильсбора было направлено на организацию переработки морально и технически устаревшей техники, которой много накопилось в нашей стране. Это признанная международная практика. Утильсбор действует во всех странах Евросоюза, в США, многих других государствах, а также на территории ЕАЭС, – поясняет благие намерения его организаторов эксперт КИСИ при Президенте РК Жасулан Толеуов.

– Но в нашей стране хорошие идеи часто превращались в банальный распил средств. В итоге наживались лишь люди, приближенные к власти. Утилизационный сбор в этом ряду, к сожалению, не стал исключением. Об этом сказал Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступ­лении в Мажилисе 11 января, – возражает член правления Мясного союза Казахстана Максут Бактибаев. – В теории введение утильсбора на сельхозтехнику объяснялось борьбой за экологию, а на практике оказалось никак не связано с «зелеными» технологиями.

Он приводит лишь один конкрет­ный пример по сельхозтехнике. За прошлый год, по данным Мясного союза, с ее покупателей было собрано 30 млрд тенге в виде утильсбора. Следовательно, фермеры стали на эту сумму беднее, а кто-то, наоборот, богаче.

Между тем на эти средства аграрии могли бы купить другую необходимую им технику. Ведь у нас остро стоит вопрос модернизации и пополнения машинно-тракторного парка, который морально и физически давно устарел. Из-за этого много проблем с интенсификацией сельхозпроизводства. Фермеры сеют и убирают урожай на тракторах и комбайнах еще советского выпуска. Хотя нормативная продолжительность жизни техники около 15 лет, реальный срок эксплуатации намного ее превышает, степень изношенности достигает 80%. Свое она уже давно отслужила.

– Государство, вместо того чтобы помогать селу, удешевлять технику, делать ее доступной крестьянам, введением утильсбора фактически на четверть повысило ее стоимость. В частности, стоимость комбайна выросла на 14 миллионов тенге. Сам комбайн стоит в пределах 50 миллионов тенге, – приводит конкретный пример Максут Бактибаев. – Таким образом, на 25% в год снижаются темпы обновления машинно-тракторного парка. Ради чего? Ведь по экологии у нас гораздо больше проблем из-за других источников: угольных выбросов, загрязнения радиацией…

Поскольку размер ставок был привязан к минимальному расчетному показателю, то вполне понятно, что все фермеры не на шутку волновались в ожидании очередного их повышения в этом году.

Когда раздувается сбор
По словам экспертов, на самом деле с утилизацией сельхозтехники в нашей стране проблем не было и нет.

Нигде в полях не ржавеют остовы старых комбайнов, тракторов и другой техники. Ее без всяких проблем крестьяне сдают на металлолом. Фермерам даже выгодно сбыть старую технику частным сборщикам металла, чтобы получить за металлолом хоть какие-то деньги, чем «приз­рачный» сертификат. Поэтому воп­рос с организацией утильсбора надуманный, искусственный.

– В схеме утильсбора были задействованы два бенефициара: «Оператор РОП» и так называемые «отечественные» производители сельхозтехники. Если я, допус­тим, купил трактор, собранный в Казахстане, то утильсбор возмещается предприятию, его собравшему. Таким образом, этот завод получает конкурентное преимущество. Если же я купил трактор, собранный за рубежом, утильсбор остается «Оператору РОП», – приводит другой пример Максут Бактибаев.

По его словам, покупатели поставлены в такие условия, когда им финансово невыгодно приоб­ретение других марок (не собираемых в Казахстане). А это уже неконкурентная и регрессивная норма. Более того, на самом деле сбор препятствует реальному развитию машиностроения в Казахстане.

Так, отрасль сельского хозяйст­ва в Казахстане генерирует 7 трлн тенге ежегодно. Это объем произведенной продукции АПК. Из них 500 млрд тенге ежегодно тратятся на запасные части, расходные материалы, приспособления в виде плугов, борон. При этом 90% этой продукции приобретается за рубежом. Но ведь это «простейшее железо» Казахстан может производить и сам!

– Дайте нашим людям возможность заработать. Машинострое­ние, импортозамещение нужно начинать именно с этих прос­тейших вещей. Чем привозить комп­лект сошников из России или гайки, шурупы для трактора, будет дешевле купить их здесь. Ведь необходимый металл в Казахстане производится, – уверен Максут Бактибаев. – Если не делаем простейшие вещи, то куда нам до выпуска комбайнов? Для организации их реального произ­водства требуется минимум 15 лет. Пока же в стране для этого нет ни кадров, ни компетенций, ни технологий. Все это знают, но закрывают глаза, в том числе и на то, что техника, якобы выпущенная в Казахстане, фактически является иностранной.

По его убеждению, государство помогает только ограниченному числу компаний, которые привозят готовую агротехнику из-за рубежа, в лучшем случае собирают ее здесь «под отвертку» и клеят ярлык «Сделано в Казахстане». Более того, сборщикам иностранной техники отменили оплату НДС, таможенных пошлин, то есть дали возможность получать сверхприбыли. В результате бюджет не получает налоги, а фермеры переплачивают за якобы казахстанскую технику.

– Однако законы экономики никто не отменял. Получается, мы занимаемся имитацией произ­водства сельхозтехники, а на самом деле отрасль не развивается, – констатирует эксперт.

Кроме того, нельзя развивать машиностроение, вставляя палки в колеса АПК, уверен он.

– Утильсбор на сельхозтехнику приводит к удорожанию продуктов питания, – заявил Максут Бактибаев. – В каждой булке хлеба, литре молока есть утильсбор. Вместо того, чтобы сдерживать цены на сельхозпродукцию, Правительство поддерживает непосильные ставки утильсбора в ущерб не только десяткам тысяч фермеров, но и каждому покупателю продуктов.

Глава ТОО «Найдоровское» Павел Лущак (Карагандинская область) привел в подтверждение пример из своего опыта:
– За 1,5 года наше хозяйство, имея 20 тысяч гектаров земли, заплатило 100 миллионов тенге утильсбора. Влияет ли сбор на себестоимость продукции? В нашем случае это дополнительных 5% на один гектар. Я считаю, что это много на фоне общей инфляции и девальвации.


Непросто и невыгодно
– Мы, сельхозтоваропроизводители, как граждане Казах­стана, понимаем, что утильсбор нужен, но ставки, по нашему мнению, неоправданно высоки, – говорит глава ТОО «Айтас Агро», руководитель комитета производства Зернового союза Казахстана Талгат Алдажаров.

Из-за этого у фермеров ограничен выбор. Если они хотят купить западную высокопроизводительную технику, утильсбор составит 10% от стоимости нового комбайна, причем оплатить его нужно сразу при постановке на учет. Это вымывает немалые средства. В прошлом году, как только всех крестьян поставили в новые условия, они вынуждены были покупать отечественную технику. Такая скрытая монополия сразу же создала проблемы по сервис­ному обслуживанию. Продавцы теперь откровенно говорят, что у них и так хорошо идут продажи. Зачем же напрягаться, улучшать сервис, предоставлять дополнительные услуги? То есть ведут себя как монополисты.

– Был у утильсбора еще один благой замысел: свою старую технику фермер может сдать на утилизацию и получить скидочный сертификат. Но, например, у нас в Восточном Казахстане нет пункта приема старой техники, как и во многих других областях. Мы не можем получить сертификат и воспользоваться им для покупки казахстанской техники, – говорит Талгат Алдажаров.

– Более того, у крестьян редко что остается на металлолом, потому что наши умельцы используют почти все листовое железо, гайки и болты для ремонта – старая техника служит «донором» запчастей. А учитывая, что старую технику РОП принимал по низким расценкам, ее проще и выгоднее было сдавать на металлолом другим фирмам.

– Ставки утильсбора, однозначно, нужно пересмотреть. Надеем­ся, что в этот раз к нашему мнению прислушаются. Когда их внедряли, мы не молчали, открыто говорили, что ставки высокие, но решение спускали сверху, нас никто не слушал. Мы даже открыто протестовали, чтобы привлечь внимание к проблеме утильсбора, – напоминает Талгат Алдажаров.

Конечно, наши машиностроители заявляют, что выпускают всю линейку необходимой нашим фермерам техники. Но производство-то в стране ограничено, а следовательно, и выбор невелик.

Талгат Алдажаров, к примеру, купил в прошлом году трактора отечественной сборки. Оказалось, неплохие, но морально устаревшие. По его мнению, это не та техника, которая поможет достичь прогресса в развитии рас­тениеводства. Технологически она уже отстает от современных зарубежных образцов. Трактора, как выяснилось уже на полях, имеют слабую гидравлику. С современными большими посевными комплексами они с трудом сочетаются.

– Поэтому в этом году я куплю немецкий трактор, он будет делать то, чего я от него ожидаю, – делится планами глава хозяйства. – Когда мы принимаем решение о покупке новой техники, нас сильно напрягает утильсбор: он существенно удорожает аграрное производство. Но все равно я склоняюсь в пользу высокопроизводительной западной техники, которая лучше справляется с поставленными задачами.

Более того, фермер при покупке иностранной техники имеет возможность отработать предложения разных поставщиков, нежели выбирать между двумя заводами – сборщиками тракторов в Казахстане.

Принуждение к покупкам
– Приобретая трактор местной сборки, мы зачастую его доукомплектовываем под свои нужды, устанавливаем системы автопилотирования. Благо этот сервис довольно хорошо развит в Казахстане, несложно дооборудовать даже старую 10–15-летнюю технику, но это дополнительные и немалые расходы, – говорит Талгат Алдажаров.

Если же фермер планирует купить европейскую технику, то может заранее обсудить все детали с заводом-изготовителем, и машина будет укомплектована всем необходимым.

Казалось бы, техника от местных производителей должна быть дешевле, но она подорожала… на сумму утильсбора! К примеру, трактор «Беларус-1221.2» вырос в цене с 13,3 млн до 14,8 млн тенге (11,5%), «Кировец К-735» – с 42,9 млн до 52,3 млн тенге (21,9%), комбайн Essil КЗС-760 – с 57,8 млн до 68,2 млн тенге (18%).

Предполагалось, что с развитием машиностроения техника будет дешеветь, но комбайн Essil КЗС-760 за последние 7 лет подорожал троекратно, а «Вектор KZ 410» – в 2,5 раза.

Если же говорить о продолжительности жизни техники, то наши фермеры и раньше покупали канадские тракторы, собранные в Кокшетау, или петропавловские комбайны, собранные по немецкой технологии. То есть старались брать технику от известных мировых производителей: производительность и срок их службы дольше.

Конечно, купить такую технику хотели бы многие хозяйства, но не могут себе этого позволить из-за размера утильсбора.

– Утильсбор на сельхозтехнику нужно отменить или, в крайнем случае, установить символические ставки. Если не будет такого высокого сбора, транспорт станет для фермеров и предпринимателей доступнее. Я буду быстрее обновлять свой машинный парк, быстрее перевооружаться, внед­рять новые технологии. Буду более эффективным, чем сегодня, – уверен Талгат Алдажаров. – Нам в растениеводстве техника помогает повышать производительность труда.

По словам руководителя «Атамекен-Агро» (Акмолинская обл, СКО) Кинталя Исламова, у фермеров всегда есть проекты, в которые они могли бы вкладывать заработанные деньги и развивать собственное производство.

– Сейчас очень остро стоит вопрос повышения производительности труда на селе. А нас загоняют в угол, заставляя покупать технику, что производится в Казахстане, только потому, что она якобы дешевле. В условиях, когда машиностроение в мире развивается очень быстро, получится так, что мы постоянно будем отставить от прогресса. Мы всегда будем конкурировать с теми, кто работает на высокопроизводительной технике, и будем проигрывать им по рентабельности производства, – уверен Кинталь Исламов.

С коллегой согласен и глава «Олжа-Агро» Айдарбек Ходжаназаров (Костанайская область). По его мнению, любые заградительные меры отрезают казахстанских фермеров от научных достижений.

– Мы, фермеры, не против отечественного машиностроения. Есть техника, которая нам не нравится, есть и та, что наоборот, устраивает. А некоторые кормоуборочные комплексы мы никогда не сможем заменить, потому что выпускать их у нас экономически нецелесообразно, – отметил фермер.

Как уверяют эксперты, за рубежом суммы утильсбора минимальные и не вызывают возражений у покупателей техники. В странах Евросоюза утильсбор не практикуется, особенно в виде предоплаты за будущую утилизацию. В Германии, например, производители сельхозтехники гарантируют своим клиентам утилизацию через долгосрочные контракты.

– Меня возмущает тот факт, что ставки утильсбора привязали не к массе техники, что очевидно, а к ее первоначальной стоимости и мощности двигателя. Видимо, организаторы такой схемы пытались пролоббировать интересы отечественных производителей, однако поступили неумело, допус­тили ошибки, – говорит Максут Бактибаев. – В связи с этим мы предлагаем полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику, исключить этот пункт из всех государственных документов. Кроме того, считаю необходимым вернуть фермерам деньги, уплаченные ими за утильсбор в прошлом году.

– Отменить сбор на сельхозтехнику нужно еще и по той причине, что отсутствует объективная информация о вреде на природу вышедшей из использования техники. Серьезных исследований не проводилось, – подчеркнул председатель Зернового союза Казахстана Нурлан Оспанов. – Утилизационный сбор, раз уж это экологический платеж, должен использоваться только на экологические цели. Мы предлагаем исключить из законодательства все нормы, позволяющие эти средства направлять на поддерж­ку других секторов экономики.

По его словам, лишь 14,7% ­собранных за 5 лет сумм утильсборов были направлены на экологические цели, зато почти половина – на поддержку машиностроения.
Как заключает эксперт КИСИ при Президенте РК Ермек Токтаров, Президент Касым-Жомарт ­Токаев весьма своевременно обратил внимание на проблемы с утильсбором. Передача распоряжения им от частной компании государству будет способствовать повышению прозрачности самих сборов и укреп­лению доверия населения.

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