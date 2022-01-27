В каждой булке хлеба, килограмме мяса, литре молока есть утильсбор Экономика 27 января 2022 г. 23:00 5921 Марина Демченко, Игорь Прохоров «Оператор РОП», собиравший утилизационный сбор, закрыт, но проблемы остаются. На днях Агентство РК по противодействию коррупции задержало председателя правления этой организации Медета Кумаргалиева. Поступают и трагические сообщения: при невыясненных обстоятельствах погиб Руслан Шамшиев, директор РОП по правовым вопросам. На фоне таких новостей прошедшая в столице пресс-конференция заинтересованных сторон показала всю остроту и опасность застарелой темы. Менять нельзя оставить Председатель правления Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Кайрат Бисетаев пояснил, что введен утилизационный сбор при прежнем Правительстве, которое умудрилось совершить сразу три грубейшие ошибки. – Оно нарушило принцип справедливости в экономике, пытаясь развивать сельскохозяйственное машиностроение, вытаскивая деньги из кармана фермера. Произошла подмена понятий, когда утилизационный сбор, предназначенный для утилизации экологически вредных отходов, начали использовать как заградительную меру при импорте сельхозтехники. И третье: Правительство допустило фаворитизм по отношению к отдельным компаниям, работающим в отраслевом машиностроении. Сегодня, участвуя в новых рабочих группах, созданных Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, видим, что, к сожалению, в подходах к решению этой проблемы у нового Правительства позиция практически не поменялась, – заявил Кайрат Бисетаев. ...Поднятая казахстанцами проблема уплаты утилизационного сбора, казалось бы, в январе начала решаться. Правительство определило оператором по сбору утилизационных платежей государственную компанию «Жасыл даму», 100% акций которой принадлежат государству. Средства, аккумулированные ранее ТОО «Оператор РОП», перешли в государственную собственность. На первом заседании рабочей группы было отмечено, что выданные ранее скидочные сертификаты (ваучеры) на сельскохозяйственную технику действительны и новый оператор принимает заявки на сдачу вышедшей из эксплуатации техники через прежний сайт «Оператора РОП». Пункты приема старых автомобилей также возобновили работу. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев сообщил, что стоимость скидочных сертификатов (ваучеров) на сельскохозяйственную технику, а также выплаты компенсаций за устаревший транспорт будут скорректированы с учетом пересмотра ставок утилизационного сбора. Этим займется межведомственная рабочая группа, в которую вошли и представители общественности. Вчера на очередном заседании рабочей группы министр заявил, что утильсбор на кабельную продукцию будет приостановлен. Казахстанцы приняли анонсированные Правительством изменения с надеждой. Ведь если сумму сбора уменьшат, покупка автомобиля станет доступнее. Пусть участникам рынка пока не ясно, чем в корне будет отличаться работа нового оператора, действительно ли сбор на легковые авто снизится до 100 тыс. тенге, а на сельхоз- и спецтехнику вообще до нуля, но они уже надеются на перемены к лучшему. Ведь если ничего не менять, то старение автопарка страны продолжится, ускорится рост цен на автотехнику, да и дефицит ее сам собой не исчезнет. Однако пока идет обсуждение в рабочих группах, фермерам стало известно, что изменения не коснутся сельскохозяйственной техники. – Вице-премьер Роман Скляр заявил, что ставки на сельхозтехнику пересматриваться не будут. Будут пересматриваться только на автомобили, – сообщил член правления Мясного союза Казахстана Максут Бактибаев на пресс-конференции. Машина дороже квартиры Утилизационный сбор для отечественных автопроизводителей, официальных дилеров и всех, кто желает импортировать автомобили в Казахстан, был введен в 2016 году. Ценники на автотехнику сразу же поползли вверх. Получилось так, что новые квартиры стали дешевле легковых машин. Многие казахстанцы оказались не в состоянии приобрести автомобили на родине и стали пригонять их из соседних республик, где они дешевле почти на 40%. – Введение утильсбора было направлено на организацию переработки морально и технически устаревшей техники, которой много накопилось в нашей стране. Это признанная международная практика. Утильсбор действует во всех странах Евросоюза, в США, многих других государствах, а также на территории ЕАЭС, – поясняет благие намерения его организаторов эксперт КИСИ при Президенте РК Жасулан Толеуов. – Но в нашей стране хорошие идеи часто превращались в банальный распил средств. В итоге наживались лишь люди, приближенные к власти. Утилизационный сбор в этом ряду, к сожалению, не стал исключением. Об этом сказал Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении в Мажилисе 11 января, – возражает член правления Мясного союза Казахстана Максут Бактибаев. – В теории введение утильсбора на сельхозтехнику объяснялось борьбой за экологию, а на практике оказалось никак не связано с «зелеными» технологиями. Он приводит лишь один конкретный пример по сельхозтехнике. За прошлый год, по данным Мясного союза, с ее покупателей было собрано 30 млрд тенге в виде утильсбора. Следовательно, фермеры стали на эту сумму беднее, а кто-то, наоборот, богаче. Между тем на эти средства аграрии могли бы купить другую необходимую им технику. Ведь у нас остро стоит вопрос модернизации и пополнения машинно-тракторного парка, который морально и физически давно устарел. Из-за этого много проблем с интенсификацией сельхозпроизводства. Фермеры сеют и убирают урожай на тракторах и комбайнах еще советского выпуска. Хотя нормативная продолжительность жизни техники около 15 лет, реальный срок эксплуатации намного ее превышает, степень изношенности достигает 80%. Свое она уже давно отслужила. – Государство, вместо того чтобы помогать селу, удешевлять технику, делать ее доступной крестьянам, введением утильсбора фактически на четверть повысило ее стоимость. В частности, стоимость комбайна выросла на 14 миллионов тенге. Сам комбайн стоит в пределах 50 миллионов тенге, – приводит конкретный пример Максут Бактибаев. – Таким образом, на 25% в год снижаются темпы обновления машинно-тракторного парка. Ради чего? Ведь по экологии у нас гораздо больше проблем из-за других источников: угольных выбросов, загрязнения радиацией… Поскольку размер ставок был привязан к минимальному расчетному показателю, то вполне понятно, что все фермеры не на шутку волновались в ожидании очередного их повышения в этом году. Когда раздувается сбор По словам экспертов, на самом деле с утилизацией сельхозтехники в нашей стране проблем не было и нет. Нигде в полях не ржавеют остовы старых комбайнов, тракторов и другой техники. Ее без всяких проблем крестьяне сдают на металлолом. Фермерам даже выгодно сбыть старую технику частным сборщикам металла, чтобы получить за металлолом хоть какие-то деньги, чем «призрачный» сертификат. Поэтому вопрос с организацией утильсбора надуманный, искусственный. – В схеме утильсбора были задействованы два бенефициара: «Оператор РОП» и так называемые «отечественные» производители сельхозтехники. Если я, допустим, купил трактор, собранный в Казахстане, то утильсбор возмещается предприятию, его собравшему. Таким образом, этот завод получает конкурентное преимущество. Если же я купил трактор, собранный за рубежом, утильсбор остается «Оператору РОП», – приводит другой пример Максут Бактибаев. По его словам, покупатели поставлены в такие условия, когда им финансово невыгодно приобретение других марок (не собираемых в Казахстане). А это уже неконкурентная и регрессивная норма. Более того, на самом деле сбор препятствует реальному развитию машиностроения в Казахстане. Так, отрасль сельского хозяйства в Казахстане генерирует 7 трлн тенге ежегодно. Это объем произведенной продукции АПК. Из них 500 млрд тенге ежегодно тратятся на запасные части, расходные материалы, приспособления в виде плугов, борон. При этом 90% этой продукции приобретается за рубежом. Но ведь это «простейшее железо» Казахстан может производить и сам! – Дайте нашим людям возможность заработать. Машиностроение, импортозамещение нужно начинать именно с этих простейших вещей. Чем привозить комплект сошников из России или гайки, шурупы для трактора, будет дешевле купить их здесь. Ведь необходимый металл в Казахстане производится, – уверен Максут Бактибаев. – Если не делаем простейшие вещи, то куда нам до выпуска комбайнов? Для организации их реального производства требуется минимум 15 лет. Пока же в стране для этого нет ни кадров, ни компетенций, ни технологий. Все это знают, но закрывают глаза, в том числе и на то, что техника, якобы выпущенная в Казахстане, фактически является иностранной. По его убеждению, государство помогает только ограниченному числу компаний, которые привозят готовую агротехнику из-за рубежа, в лучшем случае собирают ее здесь «под отвертку» и клеят ярлык «Сделано в Казахстане». Более того, сборщикам иностранной техники отменили оплату НДС, таможенных пошлин, то есть дали возможность получать сверхприбыли. В результате бюджет не получает налоги, а фермеры переплачивают за якобы казахстанскую технику. – Однако законы экономики никто не отменял. Получается, мы занимаемся имитацией производства сельхозтехники, а на самом деле отрасль не развивается, – констатирует эксперт. Кроме того, нельзя развивать машиностроение, вставляя палки в колеса АПК, уверен он. – Утильсбор на сельхозтехнику приводит к удорожанию продуктов питания, – заявил Максут Бактибаев. – В каждой булке хлеба, литре молока есть утильсбор. Вместо того, чтобы сдерживать цены на сельхозпродукцию, Правительство поддерживает непосильные ставки утильсбора в ущерб не только десяткам тысяч фермеров, но и каждому покупателю продуктов. Глава ТОО «Найдоровское» Павел Лущак (Карагандинская область) привел в подтверждение пример из своего опыта: – За 1,5 года наше хозяйство, имея 20 тысяч гектаров земли, заплатило 100 миллионов тенге утильсбора. Влияет ли сбор на себестоимость продукции? В нашем случае это дополнительных 5% на один гектар. Я считаю, что это много на фоне общей инфляции и девальвации. Непросто и невыгодно – Мы, сельхозтоваропроизводители, как граждане Казахстана, понимаем, что утильсбор нужен, но ставки, по нашему мнению, неоправданно высоки, – говорит глава ТОО «Айтас Агро», руководитель комитета производства Зернового союза Казахстана Талгат Алдажаров. Из-за этого у фермеров ограничен выбор. Если они хотят купить западную высокопроизводительную технику, утильсбор составит 10% от стоимости нового комбайна, причем оплатить его нужно сразу при постановке на учет. Это вымывает немалые средства. В прошлом году, как только всех крестьян поставили в новые условия, они вынуждены были покупать отечественную технику. Такая скрытая монополия сразу же создала проблемы по сервисному обслуживанию. Продавцы теперь откровенно говорят, что у них и так хорошо идут продажи. Зачем же напрягаться, улучшать сервис, предоставлять дополнительные услуги? То есть ведут себя как монополисты. – Был у утильсбора еще один благой замысел: свою старую технику фермер может сдать на утилизацию и получить скидочный сертификат. Но, например, у нас в Восточном Казахстане нет пункта приема старой техники, как и во многих других областях. Мы не можем получить сертификат и воспользоваться им для покупки казахстанской техники, – говорит Талгат Алдажаров. – Более того, у крестьян редко что остается на металлолом, потому что наши умельцы используют почти все листовое железо, гайки и болты для ремонта – старая техника служит «донором» запчастей. А учитывая, что старую технику РОП принимал по низким расценкам, ее проще и выгоднее было сдавать на металлолом другим фирмам. – Ставки утильсбора, однозначно, нужно пересмотреть. Надеемся, что в этот раз к нашему мнению прислушаются. Когда их внедряли, мы не молчали, открыто говорили, что ставки высокие, но решение спускали сверху, нас никто не слушал. Мы даже открыто протестовали, чтобы привлечь внимание к проблеме утильсбора, – напоминает Талгат Алдажаров. Конечно, наши машиностроители заявляют, что выпускают всю линейку необходимой нашим фермерам техники. Но производство-то в стране ограничено, а следовательно, и выбор невелик. Талгат Алдажаров, к примеру, купил в прошлом году трактора отечественной сборки. Оказалось, неплохие, но морально устаревшие. По его мнению, это не та техника, которая поможет достичь прогресса в развитии растениеводства. Технологически она уже отстает от современных зарубежных образцов. Трактора, как выяснилось уже на полях, имеют слабую гидравлику. С современными большими посевными комплексами они с трудом сочетаются. – Поэтому в этом году я куплю немецкий трактор, он будет делать то, чего я от него ожидаю, – делится планами глава хозяйства. – Когда мы принимаем решение о покупке новой техники, нас сильно напрягает утильсбор: он существенно удорожает аграрное производство. Но все равно я склоняюсь в пользу высокопроизводительной западной техники, которая лучше справляется с поставленными задачами. Более того, фермер при покупке иностранной техники имеет возможность отработать предложения разных поставщиков, нежели выбирать между двумя заводами – сборщиками тракторов в Казахстане. Принуждение к покупкам – Приобретая трактор местной сборки, мы зачастую его доукомплектовываем под свои нужды, устанавливаем системы автопилотирования. Благо этот сервис довольно хорошо развит в Казахстане, несложно дооборудовать даже старую 10–15-летнюю технику, но это дополнительные и немалые расходы, – говорит Талгат Алдажаров. Если же фермер планирует купить европейскую технику, то может заранее обсудить все детали с заводом-изготовителем, и машина будет укомплектована всем необходимым. Казалось бы, техника от местных производителей должна быть дешевле, но она подорожала… на сумму утильсбора! К примеру, трактор «Беларус-1221.2» вырос в цене с 13,3 млн до 14,8 млн тенге (11,5%), «Кировец К-735» – с 42,9 млн до 52,3 млн тенге (21,9%), комбайн Essil КЗС-760 – с 57,8 млн до 68,2 млн тенге (18%). Предполагалось, что с развитием машиностроения техника будет дешеветь, но комбайн Essil КЗС-760 за последние 7 лет подорожал троекратно, а «Вектор KZ 410» – в 2,5 раза. Если же говорить о продолжительности жизни техники, то наши фермеры и раньше покупали канадские тракторы, собранные в Кокшетау, или петропавловские комбайны, собранные по немецкой технологии. То есть старались брать технику от известных мировых производителей: производительность и срок их службы дольше. Конечно, купить такую технику хотели бы многие хозяйства, но не могут себе этого позволить из-за размера утильсбора. – Утильсбор на сельхозтехнику нужно отменить или, в крайнем случае, установить символические ставки. Если не будет такого высокого сбора, транспорт станет для фермеров и предпринимателей доступнее. Я буду быстрее обновлять свой машинный парк, быстрее перевооружаться, внедрять новые технологии. Буду более эффективным, чем сегодня, – уверен Талгат Алдажаров. – Нам в растениеводстве техника помогает повышать производительность труда. По словам руководителя «Атамекен-Агро» (Акмолинская обл, СКО) Кинталя Исламова, у фермеров всегда есть проекты, в которые они могли бы вкладывать заработанные деньги и развивать собственное производство. – Сейчас очень остро стоит вопрос повышения производительности труда на селе. А нас загоняют в угол, заставляя покупать технику, что производится в Казахстане, только потому, что она якобы дешевле. В условиях, когда машиностроение в мире развивается очень быстро, получится так, что мы постоянно будем отставить от прогресса. Мы всегда будем конкурировать с теми, кто работает на высокопроизводительной технике, и будем проигрывать им по рентабельности производства, – уверен Кинталь Исламов. С коллегой согласен и глава «Олжа-Агро» Айдарбек Ходжаназаров (Костанайская область). По его мнению, любые заградительные меры отрезают казахстанских фермеров от научных достижений. – Мы, фермеры, не против отечественного машиностроения. Есть техника, которая нам не нравится, есть и та, что наоборот, устраивает. А некоторые кормоуборочные комплексы мы никогда не сможем заменить, потому что выпускать их у нас экономически нецелесообразно, – отметил фермер. Как уверяют эксперты, за рубежом суммы утильсбора минимальные и не вызывают возражений у покупателей техники. В странах Евросоюза утильсбор не практикуется, особенно в виде предоплаты за будущую утилизацию. В Германии, например, производители сельхозтехники гарантируют своим клиентам утилизацию через долгосрочные контракты. – Меня возмущает тот факт, что ставки утильсбора привязали не к массе техники, что очевидно, а к ее первоначальной стоимости и мощности двигателя. Видимо, организаторы такой схемы пытались пролоббировать интересы отечественных производителей, однако поступили неумело, допустили ошибки, – говорит Максут Бактибаев. – В связи с этим мы предлагаем полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику, исключить этот пункт из всех государственных документов. Кроме того, считаю необходимым вернуть фермерам деньги, уплаченные ими за утильсбор в прошлом году. – Отменить сбор на сельхозтехнику нужно еще и по той причине, что отсутствует объективная информация о вреде на природу вышедшей из использования техники. Серьезных исследований не проводилось, – подчеркнул председатель Зернового союза Казахстана Нурлан Оспанов. – Утилизационный сбор, раз уж это экологический платеж, должен использоваться только на экологические цели. Мы предлагаем исключить из законодательства все нормы, позволяющие эти средства направлять на поддержку других секторов экономики. По его словам, лишь 14,7% собранных за 5 лет сумм утильсборов были направлены на экологические цели, зато почти половина – на поддержку машиностроения. Как заключает эксперт КИСИ при Президенте РК Ермек Токтаров, Президент Касым-Жомарт Токаев весьма своевременно обратил внимание на проблемы с утильсбором. Передача распоряжения им от частной компании государству будет способствовать повышению прозрачности самих сборов и укреплению доверия населения.