В КазНУ презентовали образовательные программы 44 вуза КНР

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В Казахском национальном университете имени Аль-Фараби состоялась выставка университетов КНР. Мероприятие было организовано КазНУ, Стипендиальным советом КНР и генеральным консульством КНР в г. Алматы

Фото: пресс-служба КазНУ имени Аль-Фараби

На выставке около 45 лучших университетов Китая проинформировали об академической деятельности и поделились своими научными достижениями. Также ознакомили обучающуюся молодежь с возможностями поступления в университеты через международные программы и разъяснили правила приема.

В церемонии открытия выставки приняли участие советник президента РК Малик Отарбаев, вице-министр науки и высшего образования РК Дархан Ахмет-Заки, заместитель генерального секретаря стипендиального совета Китая Тьян Лулу, генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вей, председатель правления – ректор КазНУ им. Аль-Фараби Жансеит Туймебаев, председатель Совета директоров КазНУ Кайрат Мами, руководители вузов Китая и Казахстана.

Советник президента РК Малик Отарбаев передал поздравления главы государства Касым-Жомарта Токаева и пожелал успешного проведения мероприятия.

«Казахстан и Китай вступили на новый уровень межгосударственных тесных отношений и международных связей. В текущем году глава государства дважды посетил Китай с официальным визитом и достиг ряда договоренностей. Как отметил в своем выступлении президент, на сегодняшний день между двумя странами начато 30-летнее сотрудничество. Растет всесторонняя интеграция в сфере торговли, нефтегазовой, транспортно-транзитной и высоких технологий. В том числе, реализуются совместные инвестиционные проекты в сфере науки и высшего образования», – сказал Малик Отарбаев. 

В свою очередь, Дархан Ахмет-Заки зачитал поздравительное письмо министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека.

«В настоящее время партнерство Китая и Казахстана в сфере высшего образования полно возможностей и перспективных проектов. Выставка, которая проходит сегодня в КазНУ, является ярким примером этого. Данная выставка также имеет большое значение в развитии науки и образования. А также позволяет обмениваться студентами, делиться опытом между двумя государствами», – говорится в письме.

Также на совещании выступил руководитель КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев, который отметил, что проведение выставки университетов Китая в КазНУ является значимым событием в сфере образования и науки в Казахстане.

«В настоящее время КазНУ тесно сотрудничает с 51 вузом Китая. В рамках официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Китай достигнута договоренность об открытии филиала Северо-западного политехнического университета в высшем учебном заведении. В октябре текущего года данный филиал начал свою работу. Цель – проведение совместных научных исследований, подготовка студентов и обмен преподавателями. КазНУ продолжит работу, направленную на активизацию и укрепление связей с китайскими университетами», – сказал ректор КазНУ.

В ходе мероприятия заместитель генерального секретаря стипендиального  совета г-жа Тьян Лулу презентовала достижения китайских вузов за последние 10 лет:

«Когда образование и наука развиваются, процветает страна. По показателю последних лет Китай является страной-лидером в мире по естественнонаучному направлению. Кроме того, качество знаний и  образовательных программ китайских вузов значительно повысились по сравнению с предыдущими результатами. Китай также занимает лидирующие позиции по привлечению иностранных студентов».

На церемонии открытия выставки генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй заявил:

«Я считаю, что выставка откроет для казахской молодежи путь к поступлению в китайские университеты через международные программы. В этом году инициативе «Один пояс – один путь» исполняется 10 лет. На основе этой программы развивалось казахстанско-китайское партнерство, проводилась плодотворная работа в различных сферах. Также считаю, что открытие филиала Китайского университета и проведение выставки китайских университетов впервые в Казахстане – это историческое событие».

В завершение встречи делегации Китая и Казахстана посетили выставку и провели переговоры в узком составе. Стороны всесторонне обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между университетами двух стран, уделив особое внимание укреплению партнерства, углублению связей в сфере образования и науки.

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