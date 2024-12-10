В Кокшетау открыли Дом шахмат

Шахматы
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Раушан Утеулина собственный корреспондент по Акмолинской области

В Кокшетау торжественно открыли Республиканский дом шахмат. На церемонии присутствовали аким области Марат Ахметжанов и президент Казахстанской федерации шахмат ­Тимур Турлов. По такому случаю пригласили и юных шахматных лидеров: чемпиона мира-2023 до 10 лет Даниса Куандыкулы и призера чемпионатов Азии Жансаю Шолпанбек

Фото: пресс-служба облакимата

Как отметил аким области, открытие Дома ­шахмат – это значимое событие не только для региона. Центр станет местом для тренировок шахматистов, точкой притяжения для молодежи, стремящейся к успехам в этой интеллектуальной игре.

Дом шахмат – красивый особняк, расположенный в центре города, на берегу озера Копа. Добавим, что территория, огороженная высоким забором от посторонних глаз, долгое время была таинственным, охраняемым местом, вызывавшим немало вопросов у населения. Теперь все они сняты. В том, чтобы так называемый кокшетауский Дом рыбака стал уникальным спортивным центром, сыграли роль общест­венный резонанс и заинтересованность ряда СМИ.

Подчеркнул важность инициа­тивы для развития шахматного движения в Казахстане и Тимур Турлов. По его словам, Дом шахмат станет ключевой площадкой для подготовки новых чемпио­нов, популяризации шахмат среди молодежи и создания возможностей для совершенствования мастерства игроков.

Проект реализован Казах­станской федерацией шахмат при поддержке генерального партнера – компании Freedom Broker. В Доме шахмат оборудованы современные игровые залы с комфортными условиями для обучения, тренировок и соревнований. Кроме того, центр будет использоваться для проведения учебно-тренировочных сборов, подготовки шахматис­тов страны к крупным турнирам. Будут проходить здесь мастер-классы именитых гроссмейсте­ров. Словом, центр станет площадкой для обмена опытом между шахматистами разных уровней.

Все вместе взятое, безусловно, позитивно отразится на развитии шахматного движения в Казах­стане и в регионе, предоставляя местным шахматистам новые возможности для достижения лучших результатов. На сегодня в Акмолинской области шахматами занимаются 13 450 человек. В пяти детско-юношеских спортивных школах региона под руководством тренеров совершенствуют навыки 138 юных шахматистов. Работают 395 школьных шахматных кружков, которые посещают более 7 тыс. учащихся, в 38 школах области открыты курсы «Основы шахмат» в рамках вариативного компонента.

 

#шахматы #Кокшетау

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