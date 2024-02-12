В корне изменить ситуацию: Бектенов поручил упростить и ускорить процедуры госзакупок

По словам премьера, здесь надо смело идти, так как нынешняя система закупок тормозит все

Фото: пресс-служба правительства РК

Кардинально упростить и ускорить государственные закупки и закупки квазигосударственного сектора с увеличением в них доли отечественных товаров поручил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Премьер подчеркнул, что действующие процедуры зачастую приводят к намеренному затягиванию процессов госзакупок, в результате чего замедляется реализация новых проектов и развитие экономики в целом.

- Здесь надо смело идти, так как нынешняя система закупок тормозит все. Вокруг процедуры обжалования конкурсов появился целый нелегальный бизнес. Мы должны в корне изменить ситуацию, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу снова, — сказал Олжас Бектенов на совещании в правительстве.

При этом он акцентировал внимание на необходимости существенно повысить долю отечественных товаров в закупках с помощью соответствующих стимулирующих механизмов. Это в том числе касается поддержки новых производств, которые еще не налажены в Казахстане.

Олжас Бектенов поручил госорганам в кратчайший срок проработать с экспертами и бизнес-сообществом необходимые меры и включить их в законодательные поправки, которые находятся на рассмотрении в Парламенте.

В ходе обсуждения председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов поддержал озвученные подходы и подтвердил готовность активно работать совместно с министерствами для их реализации.

На совещании также были рассмотрены вопросы запуска единой цифровой платформы государственного управления «QazTech» и реформирования жилищной политики.