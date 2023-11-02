Камеры наблюдения установили в кухнях школьных столовых Алматы

Образование
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Искакова Айдана
корреспондент

Это позволит в любое время посмотреть, как готовятся блюда для детей

Фото: Kazpravda.kz

В столовых 206 школ Алматы установили видеонаблюдение для контроля качества питания детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

По данным городской администрации, чтобы обеспечить школьников здоровым и рационально сбалансированным питанием, в Алматы создается межведомственная экспертная группа. Она будет проводить системный мониторинг качества и эффективной организации питания в школах города. 

Отмечается, что согласно графику, в течение календарного года представители комиссии, состоящей из сотрудников сферы образования, акимов районов, депутатов, родителей и представителей Казахской академии питания, будут посещать и осматривать все организации образования города.

"Руководителям организаций образования даны поручения, чтобы во всех пищеблоках столовых арендаторы установили камеры видеонаблюдения. И в 206 государственных школах в столовых камеры уже установлены (всего по городу 215 государственных школ). Это позволит межведомственной комиссии в любое время посмотреть, как готовятся блюда для детей. Сегодня питание в организациях среднего образования обеспечивают 85 арендаторов. Выбор поставщика услуг осуществляется организациями образования в конкурсный срок, в соответствии с приказом Министерства образования и науки РК от 31 октября 2018 года. Также из местного бюджета в последнее время выделяются средства для улучшения материально-технической базы столовых школ", - отметила руководитель управления образования Ляззат Жылкыбаева.

Напомним, что решением акимата Алматы, с 1 сентября 2022-23 учебного года все учащиеся 1-4-х классов государственных организаций среднего образования обеспечиваются бесплатным питанием.

По информации акимата, общий бюджет на 2023 год составил 20,4 млрд тенге из местного бюджета. Охват бесплатным питанием, включая детей из категории социально уязвимых слоев населения, на сегодня составляет более 134 тыс. учащихся.

Фото пресс-службы акимата Алматы

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