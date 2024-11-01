В Кыргызстане планируют узаконить криптобанки

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере виртуальных активов», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

Изображение: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается в документе, законопроект подготовлен в целях внедрения в Кыргызстане криптобанков, которые в качестве предпринимательской деятельности будут предоставлять один или несколько видов банковских услуг, связанных с виртуальными активами, на основании лицензии, выданной в соответствии с Законом КР «О банках и банковской деятельности».

При получении лицензии криптобанк будет осуществлять любые предусмотренные вышеуказанным законом виды деятельности, связанные с цифровыми активами.

С учетом быстрого развития цифровых технологий и криптовалют, создание криптобанка представляет собой актуальную необходимость для интеграции криптоактивов в традиционную финансовую систему страны. Криптобанк позволит обеспечить безопасное, регулируемое и удобное взаимодействие граждан и бизнеса с криптовалютами.

Необходимость внедрения криптобанка обусловлена для решения следующих целей и задач: создание правовой базы для операций с криптовалютами; обеспечение безопасности пользователей путем внедрения современных технологий защиты данных и транзакций; стимулирование инноваций в финансовом секторе и развитие новых бизнес-моделей; увеличение налоговых поступлений за счет легализации операций с криптоактивами и привлечение иностранных инвестиций в экономику страны.

В последние годы наблюдается значительный рост интереса к криптовалютам, как среди физических, так и юридических лиц. Создание криптобанка позволит структурировать и легализовать этот рынок, пишет Кабар.

Создание криптобанка позволит обеспечить защиту прав пользователей, что снизит риски мошенничества и несанкционированного доступа к средствам. Также криптобанк станет платформой для внедрения новых финансовых технологий.