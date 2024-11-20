В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»

Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев

- С прошлого года в области было построено 6 школ на 1720 мест, к 4 школам построены пристройки на 1850 мест. В 2024 году в эксплуатацию были сданы 3 новые школы, и пристройки к 5 школам. Первым учебным заведением, построенным в рамках Национального проекта "Комфортная школа", стала школа на 900 мест в новом микрорайоне областного центра, - сказал Н. Налибаев.

Отметим, что Комфортная школа на левобережье Кызылорды, построенная в рамках национальной программы, первой из 21 школ, приняла учеников. На сегодня ведется строительство 9 школ на 6000 мест. Фондом поддержки инфраструктуры образования ведется строительство физико-математической школы-интерната для одаренных детей на 400 мест, стоимостью 8 млрд 400 млн тенге.

Кроме того, за счет областного бюджета ведется строительство центра инновационного творчества.

Наряду с этим, при спонсорской поддержке компании Казгермунай в Кызылорде сдан в эксплуатацию современный Дворец школьников на 350 мест стоимостью 2,5 млрд тенге. При спонсорской поддержке компании Саутс ойл строится новое здание музыкального колледжа на 4,8 млрд тенге. Строительство завершат в 2025 году.