Общество
В Кызылординской области с начала года бродячие кошки и собаки покусали уже почти семьсот человек
Наталья Денисова

А о людях кто подумает?

Социальные сети переполнены гневными постами: мол, во дворы некоторых многоэтажек рано утром и вечером не выйдешь – они кишмя кишат безнадзорными животными, которых привлекают контейнерные площадки для отходов. Сотни детей в Кызылорде и районах нынешним летом заразились дерматомикозом, кожным лишаем, которые подцепили, играя с «ничьими» котятами и щенками у подъездов.

В областном управлении ветеринарии уточнили: в 2021-м в регионе было зарегистрировано 284 случая, когда людей покусали собаки, и 52 – кошки. В разы меньше, чем в нынешнем году.

– Но в 2021-м на отлов бродячих животных из средств местного бюджета было выделено почти 54 миллиона тенге, и эти деньги использовались по назначению, – пояснили чиновники. – А в нынешнем году пос­ле вступления в силу Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ответственного обращения с животными» работы по отлову и уничтожению не ведутся. Согласно законодательному акту отловленные кошки и собаки должны быть определены в места временного содержания, а их в области нет. Этот вопрос решается.

А пока он решается, граждане рассказывают в соцсетях друг другу «страшилки», в том числе о том, как на окраинах одичавшие собаки сбиваются в стаи, способные загрызть скотину, «впрочем, съедят и человека, если голод подведет»; как «вся семья заразилась от котенка, принесенного с улицы, лишаями». И много чего еще.

Люди в Интернете обращаются к чиновникам областного масштаба с просьбой обезопасить их и детей: «Прошу Вас пересмотреть закон о бродячих собаках, размножаются по часам, везде все загадили, нападают даже на взрослых!»; «Это же издевательство полнейшее, по улицам невозможно ходить, собаки стаями бродят!»; «Вы о людях-то сначала подумайте, потом – о собаках! Надо было перво-наперво распорядиться построить пункты передержки, приюты и прочие места для содержания животных с улиц, да, хотя бы бизнесу клич кинуть, а уж потом запрещать отлов, отстрел, усыпление».

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