В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы

Общество
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Флора Левина

Лесники на официальном аккаунте ГЛПР «Семей орманы» сообщили, что на территории лесного резервата вновь расцвела сон-трава.

фото с официального аккаунта ГУ ГЛПР «Семей орманы»

Это растение имеет много других названий, например, прострел или самсончики. Прострел не зря называют сон-травой: на ночь и перед дождем цветоножка сгибается, цветок поникает. В нашей местности его иногда называют подснежником, однако к этому растению он не относится. Единственное, что объединяет прострел с подснежниками, так это ранневесенний рост и цветение. Уже во второй половине апреля или в начале мая появляются прямые цветоносы с одиночными крупными, похожими на широкие колокольчики, сине-фиолетовыми цветами.

По словам специалис­тов, прострел являет­ся многолетним растением, его луковицы хранятся в земле на протяжении многих лет. Когда приходит время цветения, растение использует запасы энергии, которые были накоплены в прошлом году. Если весна оказалась прохладной или дождливой, то цветы могут не успеть цвести в первый – майский – период. Однако если лето было теплым и солнечным, они начинают восстанавливать запасы энергии и могут «резервировать» их для вторичного цветения, которое наступает в августе или сентябре.

Вторичное цветение не является чем-то необычным, однако оно не настолько яркое и обильное, как в майский период. Цветы могут быть меньшего размера и более бледной окраски, но все же это уникальное явление в природе.

#область Абай #лес #сон-трава #весенние цветы #подснежники

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