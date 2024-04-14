В ликвидации ЧС принимают участие более 9 тыс. энергетиков

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В ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с паводками, принимают участие более 9 тыс. энергетиков, 2 145 единиц специальной автотехники. Имеется 414 мобильных источников электроэнергии. В предстоящий период необходимо восстановить 1 867 опор линий электропередачи различных классов напряжений. Для устранения последствий имеются все необходимые материалы, сообщил официальный представитель Минэнерго Шынгыс Ильясов.

По его словам, в Костанайской области количество отключенных абонентов сократилось с 5 тыс. до 1 тыс., в Актюбинской - с 5,5 тыс. до 103 абонентов, в ЗКО - сокращение в 4 раза, в Атырауской области - в 3 раза.

Что касается электроснабжения водозабора, обеспечивающего водоснабжение Петропавловска, то, как пояснил официальный представитель Минэнерго, электроснабжение 1 подъемника водозабора ТОО «Кызылжар Су» в Петропавловске осуществляется от 4 линий. В результате резкого повышения уровня воды в реке Есиль и подъема льда 11, 12 апреля были повреждены все 4 мощности.