В Мангистау построят парогазовую установку

Энергетика
684
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев провел рабочую встречу с вице-президентом китайской компании CHDOI Чжоу Цинке.

фото ЦОК Мангистауской области

Предметом обсуждения сторон стала реализация в рамках совместного предприятия «Актауская энергетическая компания» (учредители – МАЭК и китайская компания Huadian Kazakhstan Energy) масштабного энергетического проекта по строительству парогазовой установки мощностью 160 МВт.

Современная электростанция будет состоять из двух турбин – газовой и паровой. Ожидается, что запуск объекта позволит покрыть растущие потребности региона в электроэнергии и обеспечить бесперебойное питание МАЭК во время плановых ремонтных работ.

Одним из ключевых плюсов проекта является его передача под управление МАЭК после завершения строительства. Уже сегодня под будущий энергообъект выделен земельный участок, начаты подготовительные работы.

Китайская сторона выразила готовность активно включиться в реализацию проекта и отметила, что в ходе строительства планируется максимально задействовать местные материалы и рабочую силу.

Заместитель акима области Аббат Урисбаев заверил парт­неров в полной поддержке со стороны акимата.

– Этот проект имеет для региона стратегическое значение. Он укрепит энергетическую безопасность, придаст новый импульс социально-экономическому развитию. Аким области Нурдаулет Килыбай полностью поддерживает данную инициативу. Мы ожидаем конкретных результатов уже в ближайшее время. Если потребуется дополнительная помощь, всегда готовы к совместной работе, – подчерк­нул заместитель акима области.

Парогазовая установка – не просто новый энергетический объект, а шаг в будущее, направленный на обеспечение стабильного энергоснабжения, поддержку промышленности и устойчивое развитие Мангистау. В условиях растущих энергетических потребностей региона такая инициатива приобретает особую актуальность и открывает новые перспективы для международного сотрудничества.

#Китай #энергетика #Мангистау

Популярное

Все
Способен дать фору другим
Не просто средство общения, а ключ к будущему
«Солнечные дети» и их пациенты
Проигранная жизнь
В столице прошел Казахско-французский логический коллоквиум
Раскрывая тайны Кангюя
Стремиться к максимальному результату
Фотолетопись столицы
Цветочная симфония в каменных джунглях
Стать частью международного культурного диалога
Oceanman подарил море позитивных эмоций
В галерее искусств Нas Sanat проходит выставка «Ритм времени»
А дома лучше!
«О царство милое балета...»
С неравнодушным сердцем
Внимание, ежи!
Куда ведет велодорожка?..
Чтоб долголетие было активным
Расчищают поливные каналы
Сборная Казахстана по тяжелой атлетике выиграла медальный зачет ЧА
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Назначен директор новой Службы КНБ
Астана закрепляет за собой статус регионального экологического лидера
Сколько людей носят имя Астана в Казахстане
Что важно знать при изучении языка Абая?
Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Новый завод заработал в Улытау
Талгата Татубаева задержали по подозрению в пытках
Казахстанские школьники отправились на Международную олимпиаду по химии IChO-2025
Гала-концертом GRAND FEST завершил «Қазақконцерт» свой 64-й сезон
Глава государства поздравил Президента США
Число жертв наводнения в Техасе достигло 50 человек
Клиника одного дня
В Астане временно ограничат движения у «Астана Арены» во время праздничного концерта
День столицы
Столичные жители могут сообщить о наркопреступлениях через платформу Smart Astana
Подходы к процедурам расторжения брака нуждаются в совершенствовании
О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Астане рассказали в упрздраве
Махмуд Сабырхан без боя выиграл домашний этап КМ по боксу
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Под сенью Вечно Синего Неба

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]