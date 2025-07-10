Предметом обсуждения сторон стала реализация в рамках совместного предприятия «Актауская энергетическая компания» (учредители – МАЭК и китайская компания Huadian Kazakhstan Energy) масштабного энергетического проекта по строительству парогазовой установки мощностью 160 МВт.

Современная электростанция будет состоять из двух турбин – газовой и паровой. Ожидается, что запуск объекта позволит покрыть растущие потребности региона в электроэнергии и обеспечить бесперебойное питание МАЭК во время плановых ремонтных работ.

Одним из ключевых плюсов проекта является его передача под управление МАЭК после завершения строительства. Уже сегодня под будущий энергообъект выделен земельный участок, начаты подготовительные работы.

Китайская сторона выразила готовность активно включиться в реализацию проекта и отметила, что в ходе строительства планируется максимально задействовать местные материалы и рабочую силу.

Заместитель акима области Аббат Урисбаев заверил парт­неров в полной поддержке со стороны акимата.

– Этот проект имеет для региона стратегическое значение. Он укрепит энергетическую безопасность, придаст новый импульс социально-экономическому развитию. Аким области Нурдаулет Килыбай полностью поддерживает данную инициативу. Мы ожидаем конкретных результатов уже в ближайшее время. Если потребуется дополнительная помощь, всегда готовы к совместной работе, – подчерк­нул заместитель акима области.

Парогазовая установка – не просто новый энергетический объект, а шаг в будущее, направленный на обеспечение стабильного энергоснабжения, поддержку промышленности и устойчивое развитие Мангистау. В условиях растущих энергетических потребностей региона такая инициатива приобретает особую актуальность и открывает новые перспективы для международного сотрудничества.