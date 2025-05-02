Фото: акимат области

Об этом сообщил руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений региона Дастан Мураталиев на брифинге в Центре общественных коммуникаций.

Одним из ярких примеров стал недавно профинансированный проект по строительству питомника для выращивания молодняка птиц и содержания маточного поголовья птиц. Реализация этого проекта позволит создать 50 новых рабочих мест. В настоящее время компания «АктауАгро» уже приступила к строительным работам.

Кроме того, специальной комиссией одобрено финансирование расширения рыбоводческого комплекса ТОО «AtashFish». Это позволит увеличить объёмы производства рыбной продукции, что положительно скажется на экономике региона.

По словам Дастана Мураталиева, в области стабильно работают два мукомольных предприятия и четыре зерновых терминала. Возобновил работу зерновой терминал в поселке Бейнеу, управление которым с мая 2024 года осуществляет компания Eurasia Translogistics LLP. Терминалы в портах Каспийского моря функционируют круглосуточно, обеспечивая бесперебойный экспорт казахстанского зерна.

На 2025 год в регионе запланирована реализация целого ряда мер по дальнейшему развитию сельского хозяйства. В частности, предусмотрено выделение государственных субсидий на поддержку животноводства, растениеводства и на инвестиционные проекты. В рамках проекта «Ауыл Аманаты» планируется профинансировать 217 инициатив в сфере производства верблюжьего и козьего молока, мяса, рыбной продукции, овощеводства и птицеводства. Особый приоритет будет отдан созданию сельскохозяйственных кооперативов.

Дополнительно, в рамках программы «Солтүстік Қазақстан тәжірибесін масштабтау» предусмотрено финансирование новых инвестиционных проектов из средств республиканского бюджета.

Министерство сельского хозяйства продолжает усиливать государственную поддержку аграрного сектора Мангистау, предпринимая все необходимые меры для максимального содействия развитию агропромышленного комплекса региона.