В Мажилисе обсудили развитие межпарламентских отношений с Вьетнамом

Парламент
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Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов принял заместителя председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Хак Динь. Парламентская делегация Вьетнама прибыла в Казахстан для обсуждения развития двустороннего сотрудничества.  

Фото: Ж. Жумабеков

Открывая встречу, Ерлан Кошанов отметил, что 2022 год был годом 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Вьетнамом. За эти годы налажен активный политический диалог и заложен прочный фундамент всестороннего сотрудничества между странами.

- Ваш визит проходит буквально через месяц после официального визита президента Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам. Он продемонстрировал высокий уровень взаимопонимания и доверия между нашими странами. И сегодня мы имеем прекрасную возможность обсудить приоритеты сотрудничества между нашими парламентами в русле договоренностей глав государств, – подчеркнул спикер Мажилиса.

В ходе встречи парламентарии обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия, которое активно развивается с 2015 года. В настоящее время в Мажилисе сформирована группа по сотрудничеству с Социалистической Республикой Вьетнам из 12 депутатов во главе с председателем Комитета по международным делам, обороне и безопасности Айгүл Құспан. Казахстанские парламентарии выразили готовность к совместной работе по линии групп по сотрудничеству, профильных комитетов, на многосторонних площадках, обмену законотворческим опытом.

Ерлан Кошанов проинформировал коллегу о политических и экономических реформах в Казахстане и недавнем послании президента, главная цель которого – создание новой экономической модели.

- Этот шаг предполагает развитие производственной сферы, банковского сектора, искусственного интеллекта и привлечение инвестиций. В данном контексте, мы открыты к диалогу с вьетнамскими партнерами для реализации совместных проектов, – подчеркнул глава нижней палаты парламента.

Нгуен Хак Динь, в свою очередь, сообщил, что Вьетнам заинтересован в наращивании торгового и производственного потенциала с Казахстаном, как самым крупным партнером в Центральной Азии. Стороны отметили необходимость обновления двусторонних соглашений по инвестициям, расширении логистических коридоров, развития совместных производств, в том числе ориентированных на экспорт.

Большой потенциал межстрановых проектов парламентарии отметили в сферах легкой промышленности, сельского хозяйства, транзитных коридоров. Ерлан Кошанов подчеркнул, что Казахстан обеспечивает порядка 80% континентальных маршрутов между Азией и Европой, а запущенный в 2019 г. железнодорожный маршрут Вьетнам – Китай – Казахстан предоставляет хорошие возможности по доставке грузов между двумя странами.

Стороны также обсудили возможности в расширении взаимоотношений в сфере туризма, культурно-гуманитарных связей и авиасообщения между странами.

#мажилис #Парламент #Кошанов #Вьетнам

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