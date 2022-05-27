В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение

Приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан Ахметов Жанат Сабыржанович назначен на должность руководителя аппарата Министерства культуры и спорта РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Жанат Ахметов родился в 1986 году в городе Омске (Российская Федерация). Окончил Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в должности и.о. эксперта управления организационно-правового обеспечения комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

С 2008 по 2012 год работал экспертом, главным экспертом в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

В 2012-2013 годы — главный эксперт управления правового обеспечения юридического департамента Министерства экономического развития и торговли РК.

В 2013-2016 годы — руководитель управления правового обеспечения юридического департамента Министерства экономики и бюджетного планирования РК (с 2014 года – Министерства национальной экономики).

В 2016-2019 годы — заместитель директора юридического департамента Министерства информации и коммуникаций РК.

С апреля 2019 года и по настоящее время занимал должность директора юридического департамента Министерства информации и общественного развития РК.