В Минздраве озвучили обновленную статистику по пациентам с коронавирусом

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 2 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

На 2 октября лечение от КВИ продолжают получать 1 255 человек (–1 117+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находятся 134 пациента, на амбулаторном уровне – 1 121 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.