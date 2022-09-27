И все это время, с 2014-го, местные власти уверяли, что котельная невероятно необходима – без нее моногород с 70-тысячным населением рискует остаться без тепла. Мол, изношенность оборудования на действующей (и тогда, и до сих пор) котельной РОК-2 приблизилась к 70%.

Что ж, подготовили новое ТЭО, затем проект, и вот в 2017-м начали возводить объект.

Трудности сопровождали идею тогдашнего акима Аксу Болата Бакауова с самого начала. В 2014 году было получено заключение по технико-экономичес­кому обоснованию строительства городской отопительной котельной. В 2015-м началась разработка проектно-сметной документации, но спустя год госэкспертиза отклонила первоначальный проект, ибо ранее разработанное ТЭО не соответствовало Экологическому кодексу.

Котельную должны были построить еще в 2019-м, потом обе­щали сдать в 2021-м, но то и дело возникают какие-то трудности, из-за которых ввод объекта в экс­плуатацию откладывается. При этом никто не решается открыто назвать виновных в том, что проект оказался сырым.

В моногороде Аксу второй год не могут запустить котельную стоимостью 11 млрд тенге.

Да и вообще, принадлежит она Аксускому заводу ферросплавов, мощности же в 240 гигакалорий в час может не хватить на растущий город.

Словом, аргументы для того, чтобы обосновать стройку, нашлись. А вот силы и воли на исполнение не хватает.

В прошлом году казалось, что эпопея близка к завершению – объект построили, летом 2021 года аким области Абылкаир Скаков анонсировал его скорый запуск. Но не тут-то было.

Более того, 19 ноября в Аксу произошла аварийная остановка котлов на РОК-2. Город хоть и не разморозился, но замерз изрядно. При этом на резонные вопросы общественности, почему же до сих пор не запустили новую котельную, власти отвечали: нет конкретики по тарифу.

«Казахстанская правда» рассказывала в материале «Любой тариф за ваши деньги» от 22 декабря 2021 года о том, что из-за дорогого строительства тариф на тепловую энергию от нового энергообъекта будет для населения неподъемным. Об этом почему-то не подумали на этапе идеи, пришлось искать варианты на ходу.

Снова пошли обещания минимизировать тариф для жителей Аксу. К примеру, за счет «смешения» расценок на тепло от старой и новой котельных. Но года на поиск такого решения не хватило. И дело даже не в расчетах.

К утверждению тарифа можно переходить только после того, как объект будет готов, протестирован, принят заказчиком от подрядчика и, наконец, передан на баланс управляющей компании. И вот на старте отопительного сезона 2022–23 годов стало ясно – до этого ой как далеко.

Нынешним летом на объект выезжал глава региона, и ему докладывали, что вскоре завершат контрольную топку и начнут подключать сети. Но оборудование никак не хотело настраиваться. Специалисты подрядной организации ТОО «KBI Еnergy» сталкивались со сложностями и даже преодолели их (в этом уверяет аким Аксу Нурлан Дюсимбинов): удалось стабилизировать режимы горения, подачи воздуха и заброса топлива в топку. Казалось бы, готово! Но нет…

– То у них уголь не долетал, то с зольными отходами проблема появилась. И другие есть сложности. То есть мы видим, что подрядчик, который занимался строительством данной котельной, не смог обеспечить нам сдачу стратегического объекта в установленные сроки, – констатировал Абылкаир Скаков на одном из совещаний в сентябре.

Сейчас подрядчик вынужден закупать дополнительное оборудование – дробилки на каждый котел, чтобы с их помощью измельчать золу от сгоревшего топлива. Без дробилок система золоудаления со своей функцией не справляется – уж слишком крупной получается фракция у отходов.

Дробилок этих в проекте вовсе не было, но тем не менее власти региона заверяют: такое оборудование решит последнюю проблему. При этом считают правильным, что дополнительные расходы, а это примерно 11 млн тенге, берет на себя подрядная организация.

Не совсем понятно, почему у региональных властей не возникает вопросов к проектировщикам (кстати, назвать фамилии авторов проекта не могут ни в акимате Аксу, ни в управлении энергетики), ведь сейчас подрядчик вынужден на практике «привязывать» задумки инженеров к реалиям. И несмотря на то, что проект этой горе-стройки прошел госэкспертизу, нормальным его назвать не получается.

Кстати, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области Ержан Салханов недавно упоминал, что в прошлом году котельную не запустили в том числе потому, что нужны были дополнительные работы, опять-таки изначально неучтенные в проекте. На них уже в этом году выделяли средства. Были дополнительные траты и прежде – в 2020-м акимат изыскивал 750 млн. В общем, конца и края не видно…

Шансы на то, что жители Аксу встретят зиму с теплом от новой котельной, равны нулю. Дробилки должны привезти, установить, настроить, потом все вместе протестировать и приступать к сдаче объекта. Но власти вновь спешат успокоить горожан – никто не замерзнет.

– Мы предварительно провели беседу с руководством Аксуского завода ферросплавов, чтобы они обеспечили «подушку безо­пасности» в случае, если ввод новой котельной сорвется. Изначально планировали работу в комбинированном режиме: 40% тепла для города дает новая котельная, 60% – старая РОК-2 Аксуского завода ферросплавов, – заверяет Ержан Салханов.

Стоит отметить, что цифры этого деления мощностей, в общем-то, условны, поскольку не раз звучали другие пропорции: то город поделят ровно пополам между двумя котельными, то 60% возьмет на себя новый объект. Так что конкретики с теплом у региональных властей не хватает ни на словах, ни на деле.