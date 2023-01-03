В МВД назвали самый безопасный город

Фото: exk.kz

Самым безопасным городом признали Курчатов. Такие данные привели в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает Кazpravda.kz со ссылкой наАbainewskz.

Безопасность оценивалась по самым актуальным критериям. Бывший центр Семипалатинского ядерного полигона с населением в 12 тысяч человек полностью находится под видеонаблюдением местного отдела полиции.

В городе установлены свыше двухсот камер на всех жилых и административных зданиях. За год в моногороде зафиксировали всего 22 правонарушения.

"В 2019 году началась работа по установке камер видеонаблюдения. Сейчас по городу установлено 215 камер, из них 12 купольных — 360 градусов, что значительно снизило сам процент совершения преступлений. На следующий год у нас еще запланирована установка 30 камер, чтобы закрыть слепые зоны", — проинформировал аким города Курчатов Олег Чугунков.