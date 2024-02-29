В МВД опровергли информацию о штрафах за игнорирование часового пояса

Информационное агентство сатирических новостей Qaznews24 накануне опубликовало фейковую информацию.

— Сотрудники полиции будут проверять в общественных местах у граждан сотовые телефоны, часы, фитнес-браслеты и другие гаджеты на наличие обновленного часового пояса. В случае невыполнения обновления гражданам грозит штраф в размере до пяти месячных расчетных показателей (18 460 тенге в 2024 году). Повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания будет караться штрафом в размере до десяти месячных расчетных показателей (36 920 тенге в 2024 году) или административным арестом на срок до пяти суток, — говорится в сообщении.