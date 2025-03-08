В NASA заявили об обреченности совершившего неудачную посадку на Луну модуля

Аппарат лежит на боку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: NASA via AP

Изображения, полученные на Земле, после посадки на Луну американского модуля Athena («Афина») компании-разработчика Intuitive Machines, подтвердили, что аппарат лежит на боку, сообщило NASA.

«Изображения, переданные "Афиной" с лунной поверхности, подтвердили, что аппарат лежит на боку», - говорится в сообщении. Согласно нему, батареи посадочного модуля разрядились.

Учитывая ориентацию солнечных панелей и экстремально низкие температуры Athena не сможет перезарядиться.

«Миссия завершена, и команды продолжают оценивать данные, собранные в ходе миссии», - отметили в NASA.

Американский космический аппарат Athena в четверг совершил посадку на поверхность Луны в районе плато Монс Мутон примерно в 160 км от Южного полюса Луны.

Модуль, запущенный 27 февраля, должен был проводить научные исследования NASA и тестирование технологий, чтобы подготовиться к будущим миссиям человека на лунной поверхности.