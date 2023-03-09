В некоторых органах руководителей больше исполнителей – глава АДГС

По словам председателя агентства, встречаются случаи, когда на одного руководителя иногда приходится только 1 или 2 исполнителя, а в некоторых органах число руководителей даже превышает число исполнителей.
Сенат на пленарном заседании принял поправки по вопросам государственной службы, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отметил председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, в некоторых органах число руководителей даже превышает число исполнителей.
"В соответствии с действующим законодательством, каждый госорган утверждает свое штатное расписание самостоятельно. Однако количество руководителей и исполнителей не регулируется. В результате встречаются случаи, когда на одного руководителя иногда приходится только 1 или 2 исполнителя, а в некоторых органах число руководителей даже превышает число исполнителей. В этой связи в целях исключения таких пробелов, предлагается регулировать численность руководителей и исполнителей приказом агентства", - сказал глава АДГС на заседании Сената.
Также он сообщил, что предусматривается внесение дополнений в отношении увольнения политического служащего в связи с утратой доверия.