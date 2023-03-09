В некоторых органах руководителей больше исполнителей – глава АДГС

По словам председателя агентства, встречаются случаи, когда на одного руководителя иногда приходится только 1 или 2 исполнителя, а в некоторых органах число руководителей даже превышает число исполнителей.

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Сенат на пленарном заседании принял поправки по вопросам государственной службы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, в некоторых органах число руководителей даже превышает число исполнителей.

"В соответствии с действующим законодательством, каждый госорган утверждает свое штатное расписание самостоятельно. Однако количество руководителей и исполнителей не регулируется. В результате встречаются случаи, когда на одного руководителя иногда приходится только 1 или 2 исполнителя, а в некоторых органах число руководителей даже превышает число исполнителей. В этой связи в целях исключения таких пробелов, предлагается регулировать численность руководителей и исполнителей приказом агентства", - сказал глава АДГС на заседании Сената.

Также он сообщил, что предусматривается внесение дополнений в отношении увольнения политического служащего в связи с утратой доверия.