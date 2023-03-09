Меру выражения недоверия будут применять к политическим госслужащим в РК

По поручению АП вводится институт освобождения от должности политического служащего, ненадлежащим образом исполняющего свои полномочия в связи с утратой доверия.

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Сенат на пленарном заседании принял поправки по вопросам государственной службы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, предусматривается внесение дополнений в отношении увольнения политического служащего в связи с утратой доверия.

«В соответствии с законом, политический служащий является служащим, ответственным за реализацию политических задач, то есть, ответственность, возложенная на политического служащего, велика. В этой связи по поручению АП вводится институт освобождения от должности политического служащего, ненадлежащим образом исполняющего свои полномочия в связи с утратой доверия», - пояснил он.

Глава АГДС добавил, что решение о таком освобождении принимается только главой государства.