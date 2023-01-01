В новогоднюю ночь в Казахстане родилось 240 детей

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240 малышей появилось в Казахстане в новогоднюю ночь. При этом мальчиков родилось больше, чем девочек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Казахстане родились 240 малышей - 125 мальчиков и 115 девочек.

Рекордсменом по новорожденным стала Туркестанская область: здесь в праздничную ночь родились 44 ребенка. На втором месте – Атырауская область – 29 детей и в Алматы 28 семей отмечали пополнение.

В столице республики в новогоднюю ночь появились на свет 17 малышей.