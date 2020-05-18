В Нур-Султане закрыли ряд объектов за нарушение санитарных норм

Общество
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Фото: yandex.ru
В столице за нарушение санитарных норм закрыли ряд объектов: стройкомпании, непродовольственные магазины, рестораны, кафе, которые работали на вынос, и т.д. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Нур-Султана, передает Kazpravda.kz.

По информации городской администрации, мобильной группой акимата совместно с полицейскими и эпидемиологами ежедневно проводятся рейды по контролю за соблюдением на объектах саннорм, чья деятельность разрешена.

"Объекты не будут открыты до тех пор, пока не обеспечат соблюдение жёстких санитарно-эпидемиологических норм", - заявили в акимате.

Также сотрудники городского акимата провели инспекцию гостиниц для выяснения их готовности к приему гостей.

"Аким города поднял вопрос о готовности гостиниц в связи с возобновлением авиасообщений, и мы решили проверить их готовность. Сегодня мы убедились, что меры санитарной защиты здесь принимаются", - сказал руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана Ерлан Бекмурзаев.

"На сегодняшний день мной уже проведен объезд и обход гостиниц, и подготовительная работа показывает, что гостиницы, в целом, готовы к принятию посетителей, организованы все противоэпидемиологические мероприятия. Все санитарно-эпидемиологические требования выдерживаются", – отметила, в свою очередь, главный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева.

Сегодня были проверены гостиницы "Astana Marriott" и "G Impire".

Напомним, с 18 мая в городе разрешена деятельность объектов общепита (кафе, рестораны) с проектным числом посадочных мест до 50, включая на летники (открытом воздухе), дежурных групп детских садов, детских коррекционных кабинетов (только для индивидуальных занятий), непродовольственных рынков в зданиях и торговых домов.

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