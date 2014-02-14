В образе Мэрилин

Организатором такого привлекательного, в прямом смысле, конкурса, выступила директор местного event-агентства Жанар Ахметова.

– В Алматы много поклонниц стиля Монро, – говорит Жанар, – большинство из них – красивые, обворожительные девушки. И я подумала: а почему бы им не предстать в образе женщины-легенды и не выбрать из них самую похожую?

На звание «алматинской Мэрилин Монро» могла претендовать любая женщина от 18 до 35 лет и размером одежды 44–46. Для этого надо было выложить свое фото в образе секс-символа Америки в Интернет. Судя по откликам в соцсетях, такой кастинг приятно взволновал местных обожательниц Монро. И мужчин, конечно, тоже.

В облике актрисы предстали 11 девушек. Большинство из них – представительницы творческих профессий, и каждая – по-своему очаровательна.

Тон конкурсу задала начинающий художник Агнесса Кроваль, которая разгадывает феномен очарования кинодивы по ее высказываниям. А Мэрилин, например, считала, что «красота и женственность не имеют возраста, и эти качества нельзя создать… Истинную красоту порождает женственность».

Другая конкурсантка – Екатерина Поцелуева – режиссер-балетмейстер. В 2011 году в качестве дипломной работы она представила посвященный звезде Голливуда одноактный балет «Актриса».

– Образ Мэрилин для меня наполнен джазовой музыкой, чарующим вокалом, пластикой, фигурой «песочные часы», трогательным взглядом голубоглазого ангела-соб­лазнителя, – говорит девушка. – Я счастлива, что были, есть и будут такие отдельно взятые личности, неразгаданный феномен которых волнует и толкает на творческие поиски других людей. Благодаря свой профессии я погрузилась в ослепительный, полный драматизма мир Монро посредством хореографии.

Также «под Монро» преобразились ее профессиональный двойник Диана (она не стала называть свою фамилию) и три актрисы. В их числе – Мария Куприянова из труппы Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац.

– Самое важное для меня – передать харизму этой ослепительной кинодивы. У нее она была настолько многогранной, что и по сей день эта женщина остается для всех неразгаданной загадкой, – сказала Мария, занявшая на конкурсе второе место.

Участницы, конечно, предстали яркими блондинками, которых, как известно, предпочитают джентльмены. И они с точностью «срисовывали» макияж секс-символа: красные губы, черные стрелки на глазах и родинку над губой. Кстати, если Мэрилин эту родинку рисовала, то у конкурсантки Елены Вареницыной она настоящая. И конечно, девушки позировали в платьях, копирующих наряды Монро, – роскошные, идеально облегающие фигуру. Особенно шикарный внешний образ кинодивы удалось создать дизайнеру интерьера Елене Бырдиной и начинающей актрисе Кристине Алтуховой. Эти участницы в белых платьях и меховых накидках привлекли наибольшее внимание зрителей конкурса.

Но чтобы стать признанным двойником голливудской дивы, только скопировать ее внешность и наряды недостаточно. Перед фотокамерой нужно передать хотя бы лучик магнетизма Монро. И при этом – ни намека на пош­лость или развязность.

По количеству «лайков» самой похожей на кинодиву признали стюардессу Мадину Акылбекову. У алматинской Мэрилин Монро… длинные темные волосы и карие глаза. Поклонников великой блондинки восточная красавица покорила очарованием и женственностью. Мадина – актриса, она снималась в кинофильмах «К вам едет доктор Ахметова», «Гейзер», «Әр үйдің сыры басқа». В награду победительнице устроили профессиональную фотосессию в образе Монро. Мадина позировала в знаменитом разлетающемся платье звезды, которое специально для конкурса создала модельер Назира Раимбекова.

Марина Михайлова,

фото из архива организаторов конкурса

Алматы