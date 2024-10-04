В общении нужны мягкость и простота

За двадцать лет своей профессиональной деятельности Гульсина Наримановна повидала многое. Но вот чего у нее не было наверняка – так это дня, когда с клиентом не довелось обмолвиться хотя бы парой самых банальных, что называется, дежурных фраз. Окончив Целиноградский техникум автомобильного транспорта и получив квалификацию техника-строителя, она открыла свой трудовой стаж… на автозаправке. На вопрос о том, каким образом произошел в жизни вчерашней студентки столь резкий поворот событий, Гульсина Наримановна отвечает с улыбкой:

– После окончания техникума меня должны были направить в проектный институт «Каздорпроект», располагавшийся тогда в Гурьеве, но каникулы показали, что пора мне замуж. Да, по специальности я работать так и не пошла, вместо этого решила попробовать себя в сфере услуг. И первый профессиональный опыт дал мне много полезных практических навыков.

Вот уже третий год Гульсина Наримановна работает оператором в пункте выдачи заказов одного популярного российского маркетплейса. По ее словам, хорошее знание даже простых, базовых фраз на казахском языке уже способно многое сказать о работнике сфере услуг. И не только в профессиональном отношении. Ведь как приятно, когда между людьми нет никаких барьеров, когда они могут свободно и открыто общаться. Гульсина Наримановна давно отметила, что, поддерживая разговор с клиентом на казахском языке, она сразу чувствует его расположение и открытость к продолжению диалога. Самыми словоохотливыми, на ее взгляд, являются представители старшего поколения, тогда как молодежь в беседы вступает крайне неохотно. Но вот интерес к языковым познаниям нашей героини в равной мере проявляют и те, и другие.

– А началось все в детстве. В советское время у нас была уникальная языковая среда. Сама я по национальности татарка, а соседями моими в те годы были и казахи, и русские, и немцы, словом, интернационал в миниа­тюре. И все мы без исключения учились языку друг у друга, многое запоминали и потом использовали услышанные фразы в собственной речи. Не могу не сказать и про школьные годы. Ведь тогда всех нас учили прежде всего разговаривать, а не заучивать тексты. Так и получается, что благодаря опыту тех лет я сегодня могу легко поддержать диалог с клиентом на казахском языке. Вообще мне кажется, что многоязычие, которое было и остается важнейшей ценностью нашей страны, должно развиваться именно в таких условиях, когда каждый человек открывает для себя богатства языка своего собеседника, – считает Гульсина Наримановна.

Вместе с тем, по ее словам, лучше взаимодействовать с казахоязычными клиентами ей, несомненно, помогает знание родного татарского языка. Многие филологи считают, что лексические и грамматические сходства позволяют носителям родственных языков достаточно легко общаться и понимать друг друга. Клиенты, как отмечает Гульсина Наримановна, всегда с уважением относятся к тому, что она может вести с ними диалог не только на государственном, но и на родном языке.

– Всем нам нужны открытость, мягкость и простота в общении. Именно эти условия в свое время повлияли на мое профессио­нальное развитие. И каждому, кто стремится овладеть государственным языком, нужны те же условия. Они не появляются из ниоткуда, а достигаются в результате культурного развития всего общества. А для этого, как по мне, достаточно, чтобы каждый казахстанец помнил о таких высоких понятиях, как «честь», «совесть», «вежливость», «взаимоуважение и понимание», «помощь и поддержка». Развивать в себе эти качества я и хочу пожелать всем читателям «Казахстанской правды», – резюмирует Гульсина Наримановна.