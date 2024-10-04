В общении нужны мягкость и простота Общество , Қазақ тілі 4 октября 2024 г. 3:33 18 Илья Пащенко Жительница столицы Гульсина Спиридониди уверена, что знание государственного языка является весомым преимуществом для работников сферы услуг фото из личного архива За двадцать лет своей профессиональной деятельности Гульсина Наримановна повидала многое. Но вот чего у нее не было наверняка – так это дня, когда с клиентом не довелось обмолвиться хотя бы парой самых банальных, что называется, дежурных фраз. Окончив Целиноградский техникум автомобильного транспорта и получив квалификацию техника-строителя, она открыла свой трудовой стаж… на автозаправке. На вопрос о том, каким образом произошел в жизни вчерашней студентки столь резкий поворот событий, Гульсина Наримановна отвечает с улыбкой: – После окончания техникума меня должны были направить в проектный институт «Каздорпроект», располагавшийся тогда в Гурьеве, но каникулы показали, что пора мне замуж. Да, по специальности я работать так и не пошла, вместо этого решила попробовать себя в сфере услуг. И первый профессиональный опыт дал мне много полезных практических навыков. Вот уже третий год Гульсина Наримановна работает оператором в пункте выдачи заказов одного популярного российского маркетплейса. По ее словам, хорошее знание даже простых, базовых фраз на казахском языке уже способно многое сказать о работнике сфере услуг. И не только в профессиональном отношении. Ведь как приятно, когда между людьми нет никаких барьеров, когда они могут свободно и открыто общаться. Гульсина Наримановна давно отметила, что, поддерживая разговор с клиентом на казахском языке, она сразу чувствует его расположение и открытость к продолжению диалога. Самыми словоохотливыми, на ее взгляд, являются представители старшего поколения, тогда как молодежь в беседы вступает крайне неохотно. Но вот интерес к языковым познаниям нашей героини в равной мере проявляют и те, и другие. – А началось все в детстве. В советское время у нас была уникальная языковая среда. Сама я по национальности татарка, а соседями моими в те годы были и казахи, и русские, и немцы, словом, интернационал в миниатюре. И все мы без исключения учились языку друг у друга, многое запоминали и потом использовали услышанные фразы в собственной речи. Не могу не сказать и про школьные годы. Ведь тогда всех нас учили прежде всего разговаривать, а не заучивать тексты. Так и получается, что благодаря опыту тех лет я сегодня могу легко поддержать диалог с клиентом на казахском языке. Вообще мне кажется, что многоязычие, которое было и остается важнейшей ценностью нашей страны, должно развиваться именно в таких условиях, когда каждый человек открывает для себя богатства языка своего собеседника, – считает Гульсина Наримановна. Вместе с тем, по ее словам, лучше взаимодействовать с казахоязычными клиентами ей, несомненно, помогает знание родного татарского языка. Многие филологи считают, что лексические и грамматические сходства позволяют носителям родственных языков достаточно легко общаться и понимать друг друга. Клиенты, как отмечает Гульсина Наримановна, всегда с уважением относятся к тому, что она может вести с ними диалог не только на государственном, но и на родном языке. – Всем нам нужны открытость, мягкость и простота в общении. Именно эти условия в свое время повлияли на мое профессиональное развитие. И каждому, кто стремится овладеть государственным языком, нужны те же условия. Они не появляются из ниоткуда, а достигаются в результате культурного развития всего общества. А для этого, как по мне, достаточно, чтобы каждый казахстанец помнил о таких высоких понятиях, как «честь», «совесть», «вежливость», «взаимоуважение и понимание», «помощь и поддержка». Развивать в себе эти качества я и хочу пожелать всем читателям «Казахстанской правды», – резюмирует Гульсина Наримановна. #казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык