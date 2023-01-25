Быстровозводимые модульные спортивные сооружения построят в опорных селах Казахстана

С этой целью будет проведена масштабная инвентаризация спортивных сооружений, действующих по всей стране.

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В опорных селах страны планируется построить быстровозводимые модульные спортивные сооружения. Об этом сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов на заседании коллегии, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В опорных селах планируется построить быстровозводимые модульные спортивные сооружения, создать доступную инфраструктуру для занятий физической культурой: спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки, пешеходные и конные туристические маршруты. С этой целью в первую очередь проведем масштабную инвентаризацию спортивных сооружений, действующих по всей стране", – сказал министр.

По его словам, основной целью является развитие и доступность спортивной инфраструктуры в регионах.