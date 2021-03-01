В ожидании субсидий

НА ВСЕХ НЕ ХВАТИТ

В нынешнем году местные аграрии могут претендовать на существенную поддержку государства – им выделяется 31,2 млрд тенге. Порядка 11 млрд из них пойдут на субсидирование покупки минеральных удобрений, гербицидов и семян. Кстати, это на 3 млрд тенге меньше прошлогодней суммы, и чиновники из облсельхозуправления не отрицают, что ее может не хватить всем желающим.

– Мы уже отправили бюджетную заявку на 7,3 миллиарда тенге – это по растениеводству, и еще 3,1 миллиарда – на субсидирование процентной ставки по лизингу. Она будет рассмотрена на республиканской бюджетной комиссии в марте, – пояснил заместитель руководителя облсельхозуправления Кайрат Исмаилов.

По официальным данным, на субсидирование пестицидов в Костанайской области выделено 5,9 млрд тенге и на семеноводство – 1,7 млрд тенге. Прием заявок на последнее направление, а он осуществляется только онлайн, уже начался. С 1 февраля аграрии подали документы на получение 40 млн тенге субсидий.

Что касается субсидирования минеральных удобрений, то, как отмечают в управлении сельского хозяйства и земельных отношений региона, здесь агробизнесмены могут рассчитывать на 3,2 млрд тенге. Но нормативы еще не утверждены. Помимо этого, есть еще одна проблема.

– С 1 февраля при субсидировании минеральных удобрений введено требование о наличии агрохимических картограмм. Эту норму хотели ввести еще в 2018-м, но затем из-за многочис­ленных просьб сельхозпроизводителей, которые оказались не готовы к нововведению, отложили на 2021 год. В сентябре прошлого года в Минсельхозе разработали новые правила. В них предложены два варианта: либо исключить требование агрохимических карт, либо снова ввести отсрочку на 2 ближайших года, – пояснил Кайрат Исмаилов.

В связи с этим заявки на финансирование по данному направлению не принимаются.

ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ

На животноводство в Костанайской области выделено 6,3 млрд тенге. Эти деньги, как отмечают в управлении сельского хозяйства и земельных отношений, разделены на два направления: развитие племенного дела и реа­лизация продукции отрасли.

Более 3 млрд тенге предусмотрено на первое направление. На эти деньги животноводы могут купить скот, как местный, так и зарубежный. Им, кстати, увеличили срок подачи заявлений. Еще 3 млрд тенге выдадут по второму направлению – на переработку сельхозпродукции.

Немаловажным для птицеводов стал и возврат субсидий на производство пищевого яйца. Ведь в прошлом году Министерство сельского хозяйства заявило о том, что прекращает субсидирование производства пищевых яиц по причине неэффективности вложения государственных средств в развитие птицеводства. В итоге костанайские птице­фабрики, а их в регионе три, лишились примерно 1 млрд тенге господдержки.

Субсидии вернулись, но урезанные, если, к примеру, в 2019 году «Жас-Канат 2006» получала 3 тенге с каждого реализованного яйца, то в нынешнем году получит наполовину меньше.

Помимо этого, сельхозперерабатывающие предприятия Костанайской области за производство сухого молока, сыра и сливочного масла тоже получат господдержку – примерно 1 млрд тенге.

– По этому направлению нормативы еще не рассчитаны и не согласованы. Анализируется работа самих предприятий. Прием заявок начнем со второго квартала нынешнего года, – пояс­нил заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений.

БОЛЬШОЙ СПРОС

Инвестиционное субсидирование в размере 25% от стоимости приобретенной техники все годы своего существования пользовалось большим спросом у костанайских аграриев. В 2020-м в рамках данной программы региону было выделено 13 млрд тенге, в этом – примерно 11 млрд тенге.

– Основная доля поданных заявок обычно приходится на приобретение сельскохозяйственной техники. Причем она должна быть новой. На каждый вид разработана норма, и если товаропроизводитель купил дороже, ему выплачивается строго по норме, – подчеркнул Кайрат Исмаилов.

Помимо этого, в августе прошлого года в Правила субсидирования были внесены изменения. В частности, появился реестр мониторинга заявок. На его основе формируется потребность в объеме средств субсидий, и, что весьма немаловажно, определяется очередность подачи заявок от претендентов.

Кроме того, введены ограничения по количеству единиц техники, определены встречные обязательства для субъектов АПК, включающие в себя предос­тавление статистической отчетности. В феврале планируется по этому направлению выплатить 500 млн тенге.

Еще 2,8 млрд тенге выделяется костанайским аграриям на субсидирование ставки вознаграждения по кредиту и лизингу. Из 17% по кредиту 10% берет на себя государство.